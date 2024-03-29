شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح سحرية للحفاظ على جهازك التنفسى من العدوى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب العادات الخاطئة التي نرتكبها والعادات الغذائية غير الصحية التي قد نمارسها خلال شهر رمضان، مثل الإسراف في تناول الطعام وكذلك تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية المقلية والدهنية والامتلاء والشعور الدائم بالتخمة، والخمول وانعدام ممارسة الرياضة، كل هذه العوامل تؤثر على نظام المناعة بشكل عام، وقد يجعل هجمات الفيروسات والبكتيريا لنا أشد وأقوى

وفقا لتقرير نشر في موقع optumn فإن هناك الكثير من النصائح التي يمكن من خلالها الحفاظ على سلامة جهازك التنفسي وتدعيم مناعته وقوته ضد هجمات البرد والأنفلونزا، خاصة مع تغير الأجواء وبدء ارتفاع الدرجات الحرارة وبالتالي قد تزيد فرص الإصابة بمشكلات التنفس نتيجة تغيرات الجو.

ومن أبرز النصائح التي يقدمها التقرير لك في رمضان، للوقاية من العدوى:

ابتعد عن مصادر العدوى والتجمعات التي قد تصيبك بعدوى فيروسية أو بكتيرية

اهتم بتعزيز صحة جهازك التنفسي من خلال المشروبات الطبيعية الدافئة العشبية كاليانسون وقلل استهلاكك للكافيين

اهتم بالبعد عن الغبار وحبوب اللقاح التي تزيد ظهورها في هذا الطقس

اهتم بتناول الفواكه الطازجة بعد الإفطار مثل البرتقال والتفاح والموز والتوت فتلك الفاكهة تساعد بشكل كبير على تعزيز مناعة الجهاز التنفسي العلوي

الطعام الغني بالألياف هو الطعام الذي يشعرك بالشبع وفي الوقت ذاته يعزز من مناعتك وبالتالي لا حاجه لك لتناول طعام غير صحي يضعف مناعتك، ولن تشعر بالنهم

وجد أن تناولك للدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الفول السوداني على سبيل المثال يساعد بشكل كبير على تعزيز سلامة جهازك التنفسي ومناعتك بشكل عام



إذا حافظت على ممارسة تمريناتك الرياضية الخفيفة قبل الإفطار ساعد ذلك بشكل كبير على تعزيز مناعتك، وتعزيز قوة جسمك، وجهازك التنفسي لمقاومة الأمراض والعدوى وتنظيم تنفسك أيضا لذلك عليك الإهتمام بحركة جسمك



