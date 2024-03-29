شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تشير لمشكلة في الرئتين تلزم الذهاب إلى الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشكلات الرئتين قد تظهر فى بعض الأعراض البسيطة التي يهملها البعض، ووفقا لتقرير نشر في موقعoptumn فإن هناك الكثير من الأعراض والعلامات التي قد يظهرها لنا جهازنا التنفسي ويشير إلى مشكلة نعاني منها في أحد أجزائه.

وقال التقرير إن هناك الكثير من الأعراض والعلامات التي قد تنبئك بمشكلة في الرئة قبل حدوثها.

أهم العلامات التي يجب عدم إهمالها والذهاب إلى المختص مباشرة بعد الشعور بها:

ـ عدم انتظام التنفس والضيق الشديد، فعند الشعور بهذا الضيق في التنفس يجب عليك استشارة المختص مباشرة وعدم إهمال هذا العرض الهام فهو يدل على مشكلة في الرئة.

ـ أي صوت يظهر من جهازك التنفسي بشكل مستمر، يؤكد أن هناك صفيرا يخرج من مجاريك الهوائية، هذا الصفير المستمر قد يكون علامة على الإصابة بمشكلة مثل الربو أو مشكلة الإنسداد الرئوي المعروفة أو غيرها من المشكلات التنفسية التي يجب الكشف عنها.

بعض الأعراض الأخرى تتعلق بالآلام والأوجاع التي قد تظهر في الجهاز التنفسي ويشعر بها الانسان فقد يشعر البعض بألم أو وجع في الرئة أو في القفص الصدري، خاصة إذا كانت تترافق مع حالة من السعال المستمر أو آلام بالصدر مع ضيق في التنفس فتلك الحالة تكون طارئة ويجب فيها رؤية الطبيب المختص.

ـ أية زوائد أو مخاط يخرج من الصدر أو الأنف لمدة طويلة خاصة إذا كان مخاطا مزمنا عليك بالكشف عن سببه لأنه قد يكون علامة خطيرة على حالة الرئة والجهاز التنفسي بشكل عام، خاصة إذا كان المخاط قد زادت مدته عن الشهر تقريبا كان ذلك علامة دالة على مشكلة تحتاج لتدخل الطبيب.

وينصح التقرير بعدم إهمال اي نوع من الأعراض التي تخص الجهاز التنفسي مثل ضيق التنفس وغيرها حتى السعال المستمر، لابد ومن الكشف عن أسبابه لا يمكن إغفال هذه الأعراض لأنها قد تنم عن مشكلة كبيرة.