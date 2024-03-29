شكرا لقرائتكم خبر عن منهج الترغيب الجديد لحسن الصباح ..حيل نفسية لاستعطاف "الحشاشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل الحشاشين أحد أهم مسلسلات رمضان 2024 والذي يجسد دور البطولة فيه الفنان كريم عبد العزيز، في دور حسن الصباح الذي يستخدم كل أساليب المكر والدهاء والعنف والقتل أيضا وغيرها من الأساليب النفسية المختلفة، لاستقطاب أتباعه والسيطرة عليهم لإرضاء أهدافه

في أكثر من مشهد مؤخرا أصبح الصباح ينتهج منهجا جديدا في التعامل مع اتباعه، وهو منهج نفسي يعتمد على كسب ثقتهم ومحبتهم وكسب ودهم، وتقليل حدة تخويفهم وترهيبهم، تلك السياسة التي كان قد عمد إليها من قبل، وفي مشهد بديع آخر من مشاهد المسلسل يظهر مخاطبا أتباعه بنوع من اللين والحسنى، وبتعابير خبيثة، ومؤكدا على أنه مفتاح دخولهم للجنة، وأنهم عليه اتباع منهجه والثقة به.

عن خطبته الأخيرة حدثنا الدكتور جمال فراويز استشاري النفسيه طب عين شمس، موضحا أن تغير الأساليب ما بين العنف والقوة وتحولها إلى اللين والتعاطف أحد أهم أساليب الخبثاء، وهو ما يفعله حسن الصباح بأتباعه، فهو بعد ترهيبهم وتخويفهم بسياسته السابقة التى أنتجها من قبل، انتهج نوعا جديدا من الطرق النفسية لاسترضاء تابعيه ، ومحاوله استقطابهم بطريقه بسيطة،

يقوم فيها على مجموعة من العناصر النفسية والأهداف التي تجعله يكتسب ولائهم التام ومسح عقولهم:

ـ منهج الترغيب والليونة في الحديث يساعد على إضفاء مشاعر الإرضاء وجعل شخص يتبعك بسهولة، وهو ما عمد إليه حسن الصباح.

ـ كسب الود والمحبة والثقة كذبا، لمحاولة تخفيف حدة مشاعرهم الغاضبة والخائفة.

ـ الاحتواء حيلة نفسية جيدة لكسب التعاطف ومحاولة السيطرة على عقل اتباعه.

ـ حديث عن الجنة ومفاتيحها، كحيلة نفسية للإقناع بالتبعية والانصياع لأوامره.

ـ خبثه في الحديث وقدرته على اللعب على مشاعرهم من خلال التغيير ما بين الترغيب والترهيب.



ـ منهجه النفسي متباين ومتجدد هو ما يجعله يقنعهم ويسيطر عليهم ويلغي عقولهم.