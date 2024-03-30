شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة القرع فى رمضان هتحسن هضمك وتقويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوربة أو الحساء أحد أهم مكونات سفرة رمضان الصحية، عليك الاهتمام بإدخال أى نوع من أنواع الشوربة خلال وجبة الإفطار، وذلك لأنها تعزز من الهضم وتحافظ على الجهاز الهضمى ونشاطه ووظائفه.

وفقا لتقرير نشر فى موقع sapje فإن شوربة القرع أحد أهم أنواع الشوربات التى تعزز من الطاقة والشعور به النشاط خاصة بعد تناول الإفطار.

تابع التقرير موضحا أن لشوربة اليقطين أو شوربة القرع فائدة عظيمة وهى أنها تحتوى على فيتامين ب المعزز للأعصاب خاصة أعصاب الأمعاء والجهاز الهضمى، كما أنها تحتوى على فيتامين سى الذى يعزز من عملية التمثيل الغذائى والهضم الجيد المثالى، وتحسين مستوى الطاقة لدى متناولها، فضلا عن أنها تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة طويلة، وتجعل حركية المعدة فى أفضل حالاتها.

هذا النوع من الشوربة أيضا يعزز من امتصاص الحديد فى الدم لأنها تحتوى على فيتامين سى، كما أنها تحتوى على فيتامين أ، ما يعزز من خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين فى الدم.

كما تعزز هذه الشوربة من حركية المعدة بشكل ملحوظ، ما يجعلها تقاوم أى مشكلات هضمية قد تصيبك خلال شهر رمضان، ومن الأفضل تناولها دافئة بعد كسر الصيام للحصول على فوائدها العظيمة، وتبطين المعدة وتعزيز نضارة وقوة الجسم والجلد، لأن بها عوامل محفزة للكولاجين فى الجسم.

وتحتوى هذه الشوربة أيضا على فيتامينات ومعادن وألياف تشعرك بالشبع لفترة طويلة، ما يجعلها تقاوم النهم الذى قد يصيبك بعد تناول طعام الإفطار.