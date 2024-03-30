شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بالانتفاخ قبل الدورة الشهرية.. أطعمة تساعد على تجنب متاعب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني الكثير من النساء قبل نزول الدورة الشهرية من الانتفاخ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأسباب وفقا لموقع healthshots،

من الشائع الشعور بالانتفاخ قبل الدورة الشهرية أو خلالها، ويمكن أن تأتي الدورة الشهرية أيضًا مصحوبة بمشاكل متعلقة بالمعدة مثل الإمساك والإسهال وتشنجات البطن، ويرجع ذلك إلى التورم والانزعاج في منطقة البطن نتيجة التغيرات الهرمونية.

ولكن الأطعمة التي تتناولها خلال هذه المرحلة قد تؤثر أيضًا على شعور معدتك، وإذا كان لديك عادات غذائية غير منتظمة أو تستهلكين أنواعًا معينة من الطعام خلال الدورة الشهرية، فقد يؤدي ذلك إلى أعراض غير مريحة مثل الانتفاخ والتشنجات الشديدة والتعب وتقلب المزاج.

فاتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في تجنب الانتفاخ، وعدم انتظام عملية الهضم، وغيرها من المشاكل أثناء الدورة الشهرية. دعونا نفهم أسباب انتفاخ الدورة الشهرية وتأثير الأطعمة.

يحدث انتفاخ الدورة الشهرية نتيجة التقلبات في مستويات هرمون البروجسترون والإستروجين، مما يتسبب في احتفاظ الجسم بكمية إضافية من الماء والملح.

إن الإحساس بالانتفاخ ناتج عن تورم خلايا الجسم بالماء ، كما أن الانتفاخ هو نتيجة لانتفاخ البطن قد يؤدي إلى انقباض يعد الإمساك، ، ومتلازمة القولون العصبي، وارتجاع المعدة، ومشاكل الجهاز الهضمي، ومرض الاضطرابات الهضمية من بين الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة MedlinePlus .

عادة، تعاني المرأة من الانتفاخ قبل يوم أو يومين من بداية الدورة الشهرية. ومع ذلك، يمكن أن تظهر الأعراض لدى بعض النساء لمدة تصل إلى خمسة أيام مقدمًا. عادة ما يختفي انتفاخ الدورة الشهرية بعد أيام قليلة من الدورة الشهرية.

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تسبب انتفاخ الدورة الشهرية؟

-الأملاح

استهلاك الملح الزائد خلال الدورة الشهرية يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء، مما يؤدي إلى تفاقم الانتفاخ. إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم تشمل الأطعمة المصنعة والحساء المعلب والوجبات الخفيفة المالحة والوجبات السريعة .

-المشروبات الغازية

-الأطعمة السكرية

يمكن أن يسبب تناول الحلويات الكثير من المشاكل بعد ترك إحساس حلو في فمك. قد يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى تعطيل توازن بكتيريا الأمعاء ويسبب الانتفاخ وعدم الراحة. يمكن العثور على السكر الزائد في الحلويات والمشروبات السكرية والحلويات. لذا، يُنصح بتجنب الأطعمة السكرية أثناء الدورة الشهرية.

-الأطعمة الحارة

غالبًا ما تسبب الأطعمة الحارة اضطرابًا في المعدة لدى الكثير من الأشخاص، مما يؤدي إلى الانتفاخ والإسهال وآلام المعدة وحتى الغثيان. سيكون من الأفضل الابتعاد عن الوجبات الحارة أثناء الدورة الشهرية إذا كانت معدتك تجد صعوبة في التعامل معها.

-الأطعمة المصنعة

الأطعمة المحملة بالمواد الحافظة والمواد المضافة، مثل الوجبات الخفيفة المعبأة والمخبوزات والوجبات الجاهزة للأكل، يمكن أن تسبب الانتفاخ وتعطل وظيفة المعدة. لذا، تجنبي تناول الأطعمة المصنعة أثناء الدورة الشهرية.

وقدم التقرير بعض العلاجات المنزلية للحد من انتفاخ الدورة الشهرية، ومنها: -تناولى الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم قد يقلل من الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية، كما أنه قد يساعد في تقليل احتباس الماء. تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الخضراوات الداكنة مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والموز والأفوكادو مع الطماطم.

-أضف مدرات البول

مدر للبول هو الشيء الذي يسبب زيادة في إنتاج البول. التبول بشكل متكرر يؤدي إلى التخلص من الماء الزائد من الجسم. لذلك، قد تساعد مدرات البول في علاج انتفاخ الدورة الشهرية لأنها تقلل من احتباس الماء. إذا كنت ترغبين في تقليل الانتفاخ خلال الدورة الشهرية، فحاولي تناول المزيد من هذه العناصر.

تشمل مدرات البول الطبيعية التي يمكن العثور عليها في الطعام الهليون والخوخ والخيار والأناناس والكراث والثوم والزنجبيل.

-شرب الماء

يمكن التحكم في انتفاخ الدورة الشهرية عن طريق زيادة استهلاك المياه. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذا الأمر. ومع ذلك، فإن شرب المزيد من الماء يعزز الترطيب، مما يعزز الصحة العامة.

