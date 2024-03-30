شكرا لقرائتكم خبر عن الزنك يساعد في نمو الشعر.. كيف تحصل عليه من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنك هو معدن أساسي للبصيلات، حيث تدعم المستويات الكافية منه بصيلات الشعر الصحية، وبالتالي نمو الشعر، كما يساعد على تنظيم الهرمونات المشاركة في نمو الشعر، مثل هرمون التستوستيرون. يمكن أن تساهم الاختلالات في هذه الهرمونات في تساقط الشعر، لذا فإن الحفاظ على مستويات مناسبة من الزنك يمكن أن يساعد - تساعد خصائص الزنك المضادة للأكسدة في علاج تساقط الشعر والشيخوخة المبكرة للشعر.

مستويات الزنك لنمو شعر صحي

الزنك وفقا لموقع هيلث سايد هو عامل مساعد للعديد من الإنزيمات المشاركة في تخليق البروتين، بما في ذلك تلك اللازمة لإنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه الشعر، تضمن مستويات الزنك الكافية أن تعمل هذه الإنزيمات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نمو شعر كبير وصحي.

بعض المصادر النباتية للزنك هي:

البقوليات مثل الحمص، والفاصوليا والعدس والبازلاء كلها غنية بالزنك. يعد الكاجو واللوز وبذور القنب مصادر جيدة للزنك، ويمكن إضافتها إلى السلطات واللبن أو تناولها كوجبات خفيفة.



الزنك يدعم نمو الشعر

توفر البطاطا الحلوة والملفوف الأحمر العناصر الغذائية الأساسية مثل الزنك الذي يدعم نمو الشعر، تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C التي تعزز صحة فروة الرأس وتحمي بصيلات الشعر، إذا كنت لا تريد أن تغرق قوة حياتك، فاستهلك الزنك.



الأطعمة الغنية بالزنك

قم بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالزنك في خطتك للحصول على دعم أفضل لنمو الشعر، اجمعها مع الأطعمة الأساسية الأخرى الغنية بالمغذيات، بما في ذلك الفيتامينات A وC وD وE والبيوتين، كجزء من نظام غذائي متوازن للحفاظ على شعر حيوي ومرن.

