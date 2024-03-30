شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ضرورية لمريض الضغط في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مريض الضغط خلال الشهر الفضيل قد يعاني من اضطرابات في ضغط الدم، ولذا ينصح تقرير نشر في موقعncoa بضرورة الاهتمام بتناول المشروبات الهامة والصحية لمريض الضغط التي تحد من ارتفاع مستويات الضغط، وتساعده على تخطي أية مشكلة متعلقة بالضغط،

ومن أهم هذه العصائر أو المشروبات:

ـ مشروب التفاح اللذيذ غير المحلى الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقاوم التهابات الجسم وتأكسد الخلايا، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الصحية للجسم، كما أنه يعمل على تقليل نسب الالتهابات الحادة التي تصيب الجسم ونسب الكوليسترول الضار أيضا، وبالتالي يصبح مثاليا لخفض مستويات الضغط في الدم وكذلك يساعد على ضبط معدلاته.

ـ من العصائر الهامة والمميزة التي تعمل على ضبط مستويات الضغط هو البنجر الأحمر الرائع الذي يعمل على تعزيز صحة الجسم ويحتوي بشكل كبير على فيتامين سي المعزز للمناعة كما ان سعراته الحرارية منخفضة، فيصبح صحيا للغاية يعمل على خفض ضغط الدم لأنه غني بالفيتامينات والمعادن، ويعمل على معادلة نسب ضغط الدم وبالتالي ينصح به لمرضى ارتفاع ضغط الدم بنسب معتدلة.

ـ وفقا للتقرير فإن اللبن أو الحليب خاصة الذي يكون فيه الدسم قليلا له الكثير من الفوائد الصحية، ويحتوي على الكالسيوم دون شك، كما أنه انه يحتوي على البوتاسيوم أيضا كل هذه المعادن والفيتامينات تعزز من مستويات ضغط الدم وتقلل منها، كما أنها تفيد بشكل كبير في تعزيز قوة العظام والأعصاب وتخفيف مستويات ضغط الدم.