شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تزيد فرص الإصابة بتمدد الأوعية الدموية فى المخ.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أحد أهم المشكلات التى يعاني منها البعض، والتى تحتاج للعلاج والتعامل السريع معها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقعuillinios

ويوضح التقرير أن هناك الكثير من الأمراض والعوامل التى تزيد فرص الإصابة بتمدد الأوعية الدموية فى المخ أو الدماغ، وأبرز هذه الأمراض أو العوامل هو الإصابة بأمراض عائلية فى الأوعية الدموية فى الدماغ من قبل، وكذلك أمراض بعينها قد تزيد فرص الإصابة بهذا التمدد، ومنها مرض الكلى متعدد الأكياس، وكذلك أمراض مثل تشوه الشرايين، فضلا عن بعض عوامل الخطر التى تعزز فرص الإصابة بهذه المشكلة منها التدخين الشره والإفراط فيه، فضلا عن إهمال بعض المشكلات المرضية، مثل الارتفاعات الشديدة في ضغط الدم.

ومن أبرز أعراض تمدد الأوعية فى المخ أو الدماغ، هبوط الجفن على العين، فضلا عن مشكلات فى حركة العين ذاتها كذلك قد يشعر الإنسان بحالة من الألم الشديد فوق العينين واضطرابات الرؤية وعدم وضعها بشكل سليم، وكذلك قد يعاني أيضاً من آلام بالرأس وصداع شديد وتنميل حول الفم، وعدم القدرة على التحدث بأريحية، أما عن أعراض التمدد للأوعية الممزقة تماماً فتلك التي يشعر فيها الإنسان بحالة غثيان وصعوبات في المشي وتصلب شديد في الرقبة، وصداع مفاجئ وقوي.