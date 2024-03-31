شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك تناول السمك على بناء العضلات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأسماك مصدرًا عالي الجودة للبروتين عالي الجودة مع درجة من الأحماض الأمينية القابلة للهضم والتي لا غنى عنها وتحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية لنمو العضلات وإصلاحها.

ووفقا لموقع انديا اكسبريس وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الوقاية من خطر ضمور العضلات والعظام مع تقدمنا في السن، بما في ذلك حالات مثل ضمور العضلات (فقدان الأنسجة العضلية) وهشاشة العظام (فقدان الأنسجة العظمية).

علاوة على ذلك، تعد الأسماك كنزًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة EPA وDHA، المشهورة بخصائصها المضادة للالتهابات ودورها في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، تلعب هذه العناصر الغذائية أيضًا دورًا محوريًا في صحة الدماغ ويمكن أن تساعد في تجنب التدهور المعرفي مع تقدمنا في العمر.

ما كمية الأسماك المفيدة لبناء العضلات؟

إذا كنت ترغب في بناء العضلات، فإن استهلاك كمية مناسبة من البروتين أمر ضروري، تبلغ الكمية الغذائية الموصى بها للبروتين 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا للشخص البالغ العادي.

ومع ذلك، لبناء العضلات والتدريب المكثف، يزيد هذا المتطلب إلى 1.2 إلى 2.0 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا، تضمين الأسماك في وجبة واحدة أو وجبتين كل يوم يمكن أن يساهم بشكل كبير في تلبية هذه الاحتياجات المرتفعة من البروتين، حيث تحتوي حصة 100 جرام من الأسماك على حوالي 17 جرامًا من البروتين.



من الضروري اختيار مجموعة متنوعة من الأسماك للاستفادة من العناصر الغذائية المختلفة، تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط، مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومع ذلك، فمن الحكمة أيضًا تضمين أصناف الأسماك الخالية من الدهون، والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة ولكنها تحتوي على نسبة أقل من الدهون.

