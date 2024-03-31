شكرا لقرائتكم خبر عن الريحان هيقوي مناعتك ويظبط السكر.. تعرف على فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن تناول الريحان على معدة فارغة مفيد لصحتك؟ ..نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع healthshots، وقدم أبرز فوائده وهي:

-يعزز عملية الهضم

قد يكون بدء يومك بماء التولسي مفيدًا لمعدتك، فهو يساعد على تنشيط الإنزيمات وطرد السموم من الجسم. يساعد على تخفيف الأعراض مثل الغازات والانتفاخ والهضم.

-يعزز المناعة

المناعة القوية تعني أن جسمك قادر على حمايتك من مسببات الأمراض الضارة التي تحاول الدخول إلى نظامك وإصابتك بالمرض. يمكن أن تعرضك المناعة الضعيفة لخطر الإصابة بالعدوى والأمراض، ومكنك تناول التولسي على معدة فارغة كل يوم لتعزيز مناعتك. فهو مليء بالزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات.

-يزيل سموم الجسم

إزالة السموم هي تنقية الدم والتخلص من جميع شوائب الدم الموجودة في الكبد. يمكن أن يساعد التولسي في إزالة السموم من جسمك مما يساعدك على تنظيف الجسم من شوائبه، مما يعزز صحة أفضل. وجدت دراسة نشرت في مجلة الأيورفيدا والطب التكاملي أن التولسي يحتوي على مركبات فينولية وخصائص مضادة للأكسدة تساعد على إزالة السموم من الجسم.

-عزز صحة الجهاز التنفسي

ويقول الخبير إن الريحان يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال والبرد، كما وجدت الدراسات وجود صلة بين استهلاك الريحان المقدس وتعزيز صحة الجهاز التنفسي. أظهرت دراسة نشرت في مجلة الأيورفيدا أن الريحان المقدس يسيل البلغم وهو فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية التحسسي والربو وأمراض الرئة اليوزينية.

-قلل من التوتر والقلق

إدارة الحياة والعمل والمنزل يمكن أن تؤدي إلى التوتر والقلق لدى الناس. لقد أصبحت مشكلة شائعة جدًا هذه الأيام. يمكنك تجربة تولسي لمكافحة التوتر والقلق. يوضح الدكتور شارما أن الريحان المقدس يحتوي على خصائص تكيفية تساعد على تقليل التوتر والقلق.

-يعزز صحة القلب

قد يساعدك تضمين التولسي أو الريحان المقدس في نظامك الغذائي على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية العرقية أن أوسيميم سانكتوم أو أوراق الريحان المقدسة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يساعد التولسي أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

-يخفض مستويات السكر في الدم

قد تكون أوراق التولسي أو الريحان مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين يعانون من مرض السكري. وجدت دراسة نشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية أن تناول التولسي يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتقليل فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي لدى كبار السن.