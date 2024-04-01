شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات قلبك مؤشر لإصابتك بالأمراض.. اعرف إزاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معدل ضربات القلب هو مقياس مهم للصحة، ولكن إذا كان ينبض بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، فقد يعني وجود مشكلة في القلب.

فالنبض يعتبر مقياس أساسي لصحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يتغير نبض قلبك من سريع إلى بطيء اعتمادًا على الأنشطة التي تقوم بها، كما أن د التوتر والهرمونات والكافيين ومستوى النشاط البدني متعد من الأمور التي تؤثر على معدل ضربات القلب.

إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعا، فإنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع healthshots.com

وبالنسبة لمعظم البالغين، يعتبر معدل ضربات القلب بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة أمرًا طبيعيًا، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، ومع ذلك، يمكن لبعض العوامل مثل العمر ومستوى اللياقة البدنية والظروف الصحية أن تؤثر على هذا المعدل و على سبيل المثال، قد يظهر لدى الرياضيين والأشخاص الذين هم في ذروة الحالة البدنية معدلات ضربات قلب أقل أثناء الراحة، مما يدل على صحة القلب.

وفي حالة عدم انتظام دقات القلب، أي عندما ينبض القلب بسرعة مفرطة، تتجاوز 110 إلى 120 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، و معدل ضربات القلب أثناء الراحة بالقرب من 100 نبضة في الدقيقة أو أكثر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن تنجم معدلات ضربات القلب غير الطبيعية عن عوامل مختلفة، بما في ذلك:

-أمراض القلب الأساسية مثل عدم انتظام ضربات القلب، وأمراض الشريان التاجي، أو قصور القلب.

-اختلال توازن الكهارل أو الجفاف.

-اضطرابات الغدة الدرقية التي تؤثر على مستويات الهرمونات.

التوتر المزمن أو القلق أو نوبات الهلع.

تناول المنبهات مثل الكافيين.

الاستعداد الوراثي أو عيوب القلب الخلقية.

يتم فورا طلب الرعاية الطبية إذا واجهت:

استمرار ارتفاع أو انخفاض معدلات ضربات القلب.

ألم في الصدر، أو عدم الراحة، أو الضغط.

الدوخة أو الإغماء أو الدوار.

ضيق في التنفس، خاصة أثناء المجهود البدني.

التعب أو الضعف غير المبرر.

عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان.ويمكن أن يساعد التقييم الفوري من قبل الطبيب في تحديد المشكلات الأساسية وبدء التدخلات المناسبة لحماية صحة القلب.

طرق المحافظة على معدل ضربات قلب صحي

وللحفاظ على معدل ضربات قلب صحي وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ، مارس التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجات، لتقوية عضلة القلب وتحسين اللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية بشكل عام ، واتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة مع الحد من تناول الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم ، ومارس التأمل أو اليوجا للتخفيف من تأثير التوتر على معدل ضربات القلب وصحتك العامة.

تجنب التدخين لانه يمكن أن يؤثر سلبا على وظائف القلب ويرفع معدل ضربات القلب.، كما يجب ان تحافظ على وزن صحي من خلال التحكم الوجبات وممارسة النشاط البدني بانتظام لتقليل الضغط على القلب وتحسين كفاءته.

ومراقبة وإدارة الحالات الصحية الأساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول تحت إشراف الطبيب لمنع المضاعفات التي قد تؤثر على معدل ضربات القلب.