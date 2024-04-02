شكرا لقرائتكم خبر عن صحة العين.. 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة للحفاظ على رؤيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة العين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر.

من جانبها أوضحت الدكتورة نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أن الحفاظ على التغذية الجيدة أمر ضروري لصحة العين على المدى الطويل، حيث تشير الأدلة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون الشائعة المرتبطة بالعمر.

وأوضحت طبيبة العيون أن هناك عددًا من الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة والتي تشمل التالى:

التوت

يحتوي التوت الأزرق على مادة الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تدعم بنية الكولاجين في شبكية العين وتوفر الحماية ضد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

الشيكولاتة الداكنة

تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي قد تعزز وضوح الرؤية خاصة لدى الأفراد المصابين بالجلوكوما ويقلل من خطر الضمور البقعي، ومع ذلك، فإن الاعتدال هو المفتاح لتجنب المشاكل الصحية الأخرى.

البيض

صفار البيض غني بمضادات الأكسدة اللوتين وزياكسانثين، حيث ارتبط الاستهلاك المنتظم للبيض بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر في مرحلة متأخرة.

المحار

المحار مصدر ممتاز للزنك، وهو معدن يحمي العينين من أضرار أشعة الشمس ويبطئ تطور الضمور البقعي.

البرتقال

البرتقال والحمضيات الأخرى غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي حيوي لصحة البصر، يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة، ويحمي من أضرار الجذور الحرة ويقلل من خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

