شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب شعورك بالانتفاخ بعد تناول السلطات النيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتم وصف السلطات النيئة على أنها خيار صحي ومليء بالعناصر الغذائية والألياف، ومع ذلك، يعاني بعض الأفراد من عدم الراحة مثل الانتفاخ بعد تناولها.

أوضحت الدكتور مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أنه في حين أن السلطات مفيدة للصحة بشكل عام، فإن فهم الأسباب الكامنة وراء الانتفاخ بعد السلطة يمكن أن يساعد في إدارة هذه المشكلة والتخفيف منها.

وأشارت استشارى التغذية إلى أن أسباب الانتفاخ بعد تناول السلطات النيئة، تشمل المحتوى العالى من الألياف عند بعض الأشخاص يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات، ويحدث هذا لأن البكتيريا الموجودة في الأمعاء تخمر الألياف، وتنتج الغازات في البن نتيجة لذلك، أيضًا بسبب أن مكونات السلطة من الخضراوات تحتوى في الغالب على كربوهيدرات معقدة مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب بروكسل، حيث تحتوي هذه الخضروات على الرافينوز، وهو نوع من السكر لا يستطيع الإنسان هضمه بمفرده.

بالإضافة إلى المكونات فأن المضغ السليم أمر بالغ الأهمية لعملية الهضم ، فعندما تأكل السلطات النيئة بسرعة أو دون مضغ جيد، تدخل جزيئات الطعام الكبيرة إلى الجهاز الهضمي، مما يتطلب المزيد من الجهد لتكسيرها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التخمر بواسطة بكتيريا الأمعاء، مما يسبب الانتفاخ والغازات.

أيضًا من ضمن الأسباب التي تجعل السلطة سبب في الشعور بالانتفاخ هو المحتوى من التتبيلة والكريمات المضافة إلى السلطة نفسها التي تساهم بشكل كبير في الشعور بالانتفاخ، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص تعتمد على تناول السلطة بكميات كبيرة اعتقادا منهم أنها صحية مما يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة، فعلى الرغم من أن السلطات النيئة صحية، إلا أنها يمكن أن تكون مشبعة تمامًا بسبب محتواها العالي من الألياف، وتناول كميات كبيرة جدًا من السلطات يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات.