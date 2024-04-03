شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقى نفسك من التعرض لقرح الفم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر قروح البرد الناتجة عن فيروس الهربس البسيط على شكل بثور مملوءة بالسوائل وتكون معدية، وقد تحدث بسبب الإجهاد ضعف جهاز المناعة، ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للفيروسات والكريمات والعلاجات المنزلية في إدارة قرح الزكام، وتعد الأدوية المضادة للفطريات، ونظافة الفم الجيدة ، ومعالجة المشكلات الأساسية من الأمور الأساسية للعلاج والوقاية، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وللوقاية من التعرض للقرح يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم وإعطاء الأولوية للنوم الجيد لدعم نظام المناعة القوي والرفاهية العامة، و تجنب عادات مثل قضم أظافرك أو مضغ الأقلام أو استخدام أشياء حادة في الفم يمكن أن تسبب إصابات في الفم.



كما يجب أن تنظف أسنانك مرتين على الأقل في اليوم باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد. حيث تساعد النظافة السليمة للفم على منع التهابات الفم.

ونظف بين أسنانك باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو منظفات ما بين الأسنان لإزالة جزيئات الطعام والبلاك، استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر .