شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذرك من إصابة الطفل بالكساح.. اعرفها واحميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكساح هو حالة تؤثر في المقام الأول على الأطفال، وتتميز بضعف أو ليونة العظام، وينتج عن نقص أحد العناصر الغذائية الضرورية لنموعظام قوية وصحية مثل فيتامين د أو الكالسيوم أو الفوسفات، حيث أن هذا النقص قد يتسبب فى حدوث تشوهات بالهيكل العظمي ومشاكل في النمو وضعف العضلات، وهناك 5 علامات قد تشير إلى إصابة طفلك بالكساح وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

تأخر النمو

وذلك عند مقارنته بالأطفال الآخرين في نفس عمره، فإنه يصف معدل نمو أبطأ أو الفشل في الوصول إلى الوزن والطول المتوقع فى هذا السن، حيث تتسبب العظام الضعيفة في تأخير النمو لدى الأطفال.

ألم العظام

يحدث هذا بسبب ضعف العظام وعدم تمعدنها بشكل كافٍ، ويؤثر بشكل أساسي على العمود الفقري والمفاصل والحوض والساقين، حيث يزداد الشعور بعدم الراحة عند الضغط أو القيام بأى نشاط بدني بسبب ضعف السلامة الهيكلية للعظام.

ضعف العضلات

المرضى الذين يعانون من الكساح تظهر لديهم الأطراف السفلية، وخاصة الساقين، أكبر درجة من ضعف العضلات، حيث أن البنية العظمية الضعيفة لهذه الحالة هي سبب هذا الضعف، وينتج ضعف العضلات واختلال وظائفها عن عدم قدرة العظام على دعم العضلات المحيطة بشكل كافٍ بسبب عدم كفاية التمعدن.

التشوهات

يمكن أن تنتج تشوهات العظام بما في ذلك تقوس الركبتين أو تقوس الساقين أو العمود الفقري المنحني بشكل غير طبيعي عن الكساح.

تأخر نمو الأسنان

قد لا تظهر الأسنان اللبنية بسرعة عند الأطفال المصابين بالكساح، إن المشاكل في العمليات المنتظمة للنمو والتطور، مثل تمعدن براعم الأسنان وبروزها اللاحق عبر اللثة، هي سبب هذا التأخير.

فيما يلى.. نصائح للحفاظ على سلامة طفلك من مرض الكساح:

التأكد من حصول طفلك على ما يكفي من أشعة الشمس خاصة منطقة الساقين.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل البيض ومنتجات الألبان والزبادي والأسماك الدهنية (السلمون والماكريل).

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث أن صحة العظام تعتمد عليه، مثل منتجات الألبان وعصير البرتقال واللوز والخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت.

من الممكن منح طفلك مكملات فيتامين د إذا كان عرضًا لخطر كبير لنقص هذا الفيتامين بسبب قلة التعرض للشمس نظرًا لعوامل مثل الموقع الجغرافي أو تصبغ الجلد، ولكن يجب استشارة الطبيب أولاً حول إمكانية تناول طفلك لمكملات فيتامين د.

تعتبر الفحوصات المتكررة للأطفال ذات أهمية قصوى، حيث يمكن لطبيب الأطفال تقييم حالته الغذائية واقتراح أي علاجات مطلوبة للكساح أو اختبار نقص الفيتامينات.

