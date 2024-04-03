شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة بسيطة للحفاظ على صحة طفلك الجسدية والنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى جميع الأطفال من اضطراب الحركة، ولكن إذا بدا طفلك أكثر عصبية وتقلبًا فى المزاج عن المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب نقص المياه، لذلك فإن الحرص الدائم على تناول الأطفال القدر الكافى من الماء قد يساعد بشكل كبير على إبقائهم فى حالة مزاجية جيدة، وفقًا لموقع "ديلي إكسبريس".

يشير التقرير إلى أن الحفاظ على أجسام أطفالنا رطبة باستمرار، من خلال تناول السوائل اللازمة والخضراوات والفواكه الغنية بالماء أمرًا ضرورويًا لنقل العناصر الغذائية داخل الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائى بجانب طرد الفضلات في البول وتنظيم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق وتليين المفاصل.

كما أن تناول كمية كافية من الماء يساعد أيضًا على منع الإمساك الذي يعد مشكلة شائعة عند الأطفال الصغار.

كيف يمكن أن نساعد أطفالنا فى تناول ما يكفى من الماء يوميًا؟

يجب تشجيع طفلك على تناول الماء على فترات منتظمة طوال اليوم بما في ذلك أوقات الوجبات الأساسية والخفيفة أيضًا وأثناء أداء الأنشطة، كما أن وجود الماء بجانبهم باستمرار سيساعد بشكل كبير على تحقيق هذا الهدف.

ويوضح التقرير أيضًا أن الأطفال يحبون دائمًا الشعور بالسيطرة والمسئولية، لذلك من الممكن استغلال هذه النقطة فى الحديث معهم عن أهمية تناول القدر الكافى من الماء يوميًا، من خلال تحديد هدف معين بتناولهم من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وتحفيزهم على ذلك كما من الممكن تشجعيهم على القيام بذلك فى إطار المنافسة فيما بينهم.

ومن الضرورى أيضًا حرص الأمهات والآباء على تناول الماء بالقدر الكافي أمام أطفالهم خاصة أن هذا الأمر سيحفزهم على التقليد.

من الممكن أيضًا زيادة استهلاك أطفالك للماء عن طريق تناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والخيار، كما يعد الحليب أيضًا خيارًا صحيًا ومرطبًا وسيساعد على زيادة كمية الكالسيوم لدى الأطفال، بجانب صنع العصائر الطبيعية من أجل إغراء الأطفال لتناولها، ولكن يجب أن يقتصر الأمر على 150 مل في اليوم فقط من العصائر لتجنب استهلاك المزيد من السكر.



