شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ألعاب وأنشطة لتحسين القدرة الإدراكية للطفل لمرحلة ما قبل المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل دقيقة في رعاية الطفل هي فرصة للتطور والتعلم، بالنسبة للأطفال الصغار، يعتبر النمو المعرفي بمثابة الأساس للإنجازات المستقبلية، بما في ذلك الألعاب والأنشطة الجذابة التي قد تجعل التعلم ممتعًا وفعالًا.



تشير المواهب المعرفية إلى قدرة الطفل على التفكير والتعلم والفهم والتفكير والتأمل، حيث يستوعب الأطفال المعلومات من كل شيء حولهم منذ الولادة، وتتطور قدراتهم المعرفية، حتى لو لم تكن واضحة على الفور.



الاهتمام والتفاعلات التي يتلقاها الطفل من المختص يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحته العقلية، فكل اتصال مهم له، بدءًا من الاحتضان الأساسي وحتى اللعب المنظم، لأنه يمنح الأطفال رؤية للعالم، قد نشجع النمو المعرفي للطفل في مجالات مثل الذاكرة والتركيز والانتباه والخيال من خلال إدخال أنشطة بسيطة في روتيننا اليومي حسب موقه كيدز هيلث.

الغناء

الغناء مع طفلك أثناء تحفيزه على الانضمام أو الإجابة سيساعده على تحسين مهاراته المعرفية، لذا فأن تشغيل الموسيقى والغناء في المنزل أو أثناء قيادة السيارة قد يشجع الشاب على المشاركة .

الغميضة

قد يمثل لعب الغميضة بالأشياء الأساسية مثل عصابات الرأس أو الوسائد معلمًا معرفيًا مهمًا في نمو الطفل، مما يعكس تقدم قدرات الذاكرة.

استكشاف الأبجدية

إن تعريف الصغار بالحروف من خلال أنشطة مثل غناء "أغنية الأبجدية" وقراءة كتب الحروف الأبجدية والتفاعل مع الألغاز الأبجدية سيساعدهم على أن يصبحوا أكثر وعياً بالحروف وأصواتها.

تحديات الرياضيات

إدخال مفاهيم الرياضيات الصعبة من خلال أنشطة مثل ألعاب الفيديو القائمة على الرياضيات يمكن أن يعزز مهارات حل المشكلات ويعزز الموقف الإيجابي تجاه الرياضيات والتطور المعرفي.

استكشاف الطبيعة

السماح للأطفال باستكشاف الطبيعة بحواسهم والبحث عن العناصر في عمليات البحث عن الزبال يساعد على تحفيز الوظيفة الإدراكية من خلال تشجيع الفضول والمشاركة مع العالم من حولهم.

أنشطة لعب الأدوار والتظاهر

تعزيز التطور المعرفي من خلال تنمية الإبداع وقدرات حل المشكلات من خلال التظاهر واللعب الخيالي يمكن أن يعزز عقول الأطفال في سيناريوهات العالم الحقيقي، يكتسب الأطفال القدرات المعرفية عند اللعب في مساحة لعب مخصصة، أو تمثيل السيناريوهات، أو البدء في رحلات متخيلة.

الفوائد الصحية لتطبيق الألعاب العملية

دمج الألعاب والأنشطة في الحضانة لا يسلي الأطفال الصغار فحسب، بل يعزز أيضًا التطور المعرفي، تعمل أنشطة الغناء واستكشاف الملمس وأنشطة الغميضة على تحسين الذاكرة والانتباه وقدرات حل المشكلات، بينما تساعد الأنشطة مثل الألعاب الأبجدية وتحديات الرياضيات على تحسين مهارات التعلم والتفكير النقدي.



يؤدي الاستكشاف في الهواء الطلق ولعب الأدوار إلى تعزيز الفضول والخيال، تعمل هذه الأنشطة على تعزيز النمو الشامل، وإرساء الأساس للنجاح الفكري والاجتماعي في المستقبل.

