شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للحفاظ على صحة عينيك من "متلازمة رؤية الكمبيوتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتعرض العين لإجهاد كبير عند الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة او حتى أمام الهاتف أو الجهاز اللوحى ، ويمكن أن يتسبب وقت جلوسك امام الشاشة في الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر ، والمعروفة أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي ، لدى العديد من الأطفال والبالغين وفقا لما نشره موقع healthifyme

نصائح يمكن أن تساعدك في علاج اعراض هذه المتلازمة

1. حدد موعدًا لإجراء فحص شامل للعين

الخطوة الأولى في الحفاظ على صحة عينيك هي تحديد موعد فحص شامل للعين مع طبيب العيون. أثناء وجودك مع الطبيب ، اذكر مقدار الوقت الذي تقضيه أنت أو أي شخص يعاني من إجهاد العين أمام الكمبيوتر.

2. طبق قاعدة 20/20/20

إذا كنت تقضي فترات طويلة من الوقت أمام الأجهزة الرقمية ، خذ استراحة لمدة 20 ثانية لكل 20 دقيقة وحاول تركيز عينيك على شيء يبعد 20 قدمًا عنك.

3. التحرك

يأخذ معظم الناس استراحة لمدة 15 دقيقة يوميًا ، لكن أخذ فترات راحة أقصر من العمل على الأجهزة الرقمية يمكن أن يساعد عينيك على الراحة. ابذل جهدًا للوقوف والتمدد والتحرك أثناء فترات الراحة.

4لا ترفع رأسك لتنظر إلى شاشتك

نظرًا لأن معظم الأشخاص يفضلون عرض شاشة الكمبيوتر من زاوية منخفضة ، فإن جمعية البصريات الأمريكية ( AOA ) توصي بأن تكون شاشة الكمبيوتر لديك على الأقل من 15 إلى 20 درجة تحت مستوى العين إذا تم قياسها من وسط الشاشة وحوالي 20 إلى 28 بوصات من العيون.

5 إعادة النظر في الإضاءة الخاصة بك

أبق شاشة الكمبيوتر بعيدًا عن مصابيح الفلورسنت واختر مصابيح الأرضية بدلاً من الإضاءة العلوية. ويمكن أيضًا استخدام الستائر لتقليل الإضاءة الخارجية.