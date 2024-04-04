شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض وعلامات مؤكدة لالتهابات الكبد الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات الكبد كثيره ومتنوعة ومتشعبة، ولكن يظل التهاب الكبد الحاد أحد أخطرأمراض الكبد والذي يخلف مجموعة من العلامات والأعراض التي تنبئ عن الإصابه به

وفقا لتقرير نشر في موقعthesaude فان التهابات الكبد الحادة تحدث بشكل كبير نتيجة الاصابه بالعدوى نتيجة انتقال فيروس ماء للجسم أونتيجة بعض العوامل التي تساعد على زيادة فرص الإصابة بها منها اضطرابات دفاعات الجسم والمناعة بشكل عام.

أعراض التهاب الكبد الحاد

أضاف التقرير موضحا أن هناك الكثير من العلامات التي قد تظهر على من يعاني من التهاب الكبد في المرحلة الحادة، ويجب عليه حينها اللجوء للطبيب المختص دون إهمال أو تراخي فمن أهم هذه الأعراض:

آلام شديدة بالرأس وصداع شديد يصاحب المريض الذي يعاني من التهاب حاد في الكبد

الرغبة في التقيؤ والشعور بحالة من الغثيان ملازمة لمريض الكبد

آلام بالجسم مبرحة وشعور بوخز في العضلات وآلام شديدهطة بالجسم وحالة من التعب والوهن الشديد والمستمر

لا شك أن العادات الغذائية واضطرابات الشهيه تزيد مع حالة التهاب الكبد المزمن لأنها تسبب حالة من الفقدان الشديد للشهية والرغبة في تناول الطعام

آلام مبرحة في العضلات وفي المفاصل وفي أعصاب الجسم بالكامل

الشعور بالعصبية والضيق والغضب الحاد لا يستطيع الإنسان تحمل تلك الأعراض فيصاب بالضيق الشديد

في كثير من الحالات أو بعضها قد يعاني المصاب من حالة تقيؤ فعليه

اضطرابات في درجة حرارة الجسم قد تصيب الانسان بالسخونة أو الحمى

بعد مرور بعض من الوقت على الاصابه بالتهاب الكبد الحاد قد يصاب المريض بحالة من الحكة أو الرغبه في الهرش مع تغير في لون برازه فضلا عن اصفرار جلده ومظهره