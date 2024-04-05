شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. غير حياتك فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الأمر يتطلب إدارة طبية مستمرة، إلا أن خيارات نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري ومنع المضاعفات، من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، حيث يمكن للأفراد المصابين بالسكري إدارة حالتهم بشكل أفضل وتحسين صحتهم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

اعتماد عادات غذائية صحية

أحد أهم التغييرات في نمط الحياة لإدارة مرض السكري هو تبني عادات الأكل الصحية، ركز على نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، والحد من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والكربوهيدرات المكررة لأنها يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أدخل النشاط البدني إلى روتينك اليومي

النشاط البدني المنتظم ضروري لإدارة مرض السكري وتحسين الصحة العامة، استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع، يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات أو تدريب القوة، تساعد التمارين الرياضية على خفض مستويات السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري.



راقب وزنك



يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مرض السكري وتقليل خطر حدوث مضاعفات، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان كمية صغيرة من الوزن يمكن أن يكون له فوائد كبيرة لصحتك.

فحص مستويات السكر في الدم

تعد مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام أمرًا ضروريًا لإدارة مرض السكري ومنع حدوث أى مضاعفات، لذلك تتبع مستويات السكر في الدم على النحو الموصى به من الطبيب الخاص بك، وذلك باستخدام جهاز قياس نسبة السكر في الدم أو نظام مراقبة الجلوكوز المستمر.

الابتعاد عن التوتر

يمكن أن يكون للإجهاد المزمن والشعور بالتوتر تأثير ضار على مستويات السكر في الدم والصحة العامة للأفراد المصابين بالسكري، لذلك قم بدمج تقنيات إدارة التوتر في روتينك اليومي لتعزيز الاسترخاء والرفاهية، ويمكن أن يشمل ذلك ممارسات مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة.

اتبع خطة العلاج التي أوصى بها الطبيب

يعد تناول الأدوية على النحو الذي يحدده الطبيب الخاص بك أمرًا ضروريًا لإدارة مرض السكري ومنع المضاعفات، بما في ذلك تناول الأدوية ومراقبة مستويات السكر في الدم، وإجراء الفحوصات بانتظام.

لا تنس الفحوصات الطبية المنتظمة

تعد الفحوصات الطبية المنتظمة أمرًا حيويًا لمراقبة مرض السكري لديك وتحديد أي مضاعفات محتملة في وقت مبكر، بما في ذلك مراقبة نسبة السكر في الدم، واختبار A1C، وفحص الكوليسترول، وفحوصات ضغط الدم، وفحوصات القدم، حيث تساعد هذه التقييمات الروتينية على تتبع الحالة لديك، وضبط خطة العلاج الخاصة بك حسب الحاجة.

