شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاج بالضوء؟ وكيف يمكن أن يفيد الصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من إطلاق هرمون السيروتونين إلى مساعدتنا على النوم بشكل أفضل، كيف يمكن أن يفيد العلاج بالضوء صحتك؟..يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

أكد التقرير، أن ضوء الشمس يمكن أن يشفينا من الأمراض، فالمشي في الطبيعة يمكن أن يمنحنا الكثير من الوضوح ويجعلنا نشعر بالتحسن، ومع حلول فصل الربيع فيمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس، التي تقدم لك الكثير من الفوائد للحصول النوم والصحة والمزاج.



كما يمكن أن يساعد ضوء الشمس في تحسين الحالة المزاجية والصحة البدنية والصحة العقلية بشكل عام.



ويساعد التعرض للضوء الدماغ على إطلاق إشارات اليقظة، مما يساعد أيضًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. وهذا يساعدنا على النوم بشكل أفضل.



يساعد الضوء، عند دخوله عبر العين، في إطلاق مادة السيروتونين.الذى يساعد بدوره في استقرار الحالة المزاجية لدينا



ويساعد الضوء الشمس في إفراز مادة الإندورفين التي تمنح الشعور بالسعادة وتحسين الحالة المزاجية.



ويساعد التعرض لأشعة الشمس الصحية في بناء فيتامين د – مما يساعد في دعم صحة العظام وتقليل الالتهابات وتعزيز المناعة.

