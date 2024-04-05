شكرا لقرائتكم خبر عن الشخص الأعسر ..أدلة علمية توضح سبب استخدام اليد اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا يستخدم البعض اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى؟..سؤال يجب التعرف علي إجابته حيث يلقي بحث جديد الضوء على المتغيرات النادرة للجين المسئول عن أن يصبح الشخص "أشول"، وذلك وفقا hindustantimes



كشفت دراسة جديدة درست المكون الوراثي لاستخدام اليد اليسرى لدى بعض الأشخاص، وحدد الباحثون متغيرات نادرة من الجين المسؤول عن التحكم في شكل الخلايا، ووجدوا أنها أكثر شيوعا بنسبة 2.7 مرة في الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.

واستندت نتائج البحث إلى بيانات وراثية تغطي أكثر من 350 ألف شخص في منتصف العمر وكبار السن في بريطانيا في مجموعة بيانات تسمى UK Biobank. حوالي 11٪ كانوا "أشول".

في حين أن هذه المتغيرات الجينية لا تمثل سوى جزء صغير - ربما 0.1٪ - من استخدام اليد اليسرى، قال الباحثون إن الدراسة تظهر أن هذا الجين، المسمى TUBB4B، قد يلعب دورًا في تطور عدم تناسق الدماغ الذي يكمن وراء تحديد نوع معين من الجينات.

وحول ذلك قال عالم الأحياء العصبية كلايد فرانكس من معهد ماكس بلانك لعلم اللغة النفسي في هولندا، " يتمتع معظم الناس بهيمنة النصف الأيسر من الدماغ على اللغة، وسيطرة النصف الأيمن على المهام التي تتطلب توجيه الاهتمام البصري إلى مكان ما في الفضاء". من الدراسة التي نشرت يوم الثلاثاء في مجلة Nature Communications.

"في معظم الناس، يتحكم نصف الكرة الأيسر أيضًا في اليد اليمنى المهيمنة. وتتقاطع الألياف العصبية ذات الصلة من اليسار إلى اليمين في الجزء السفلي من الدماغ. وفي الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، يتحكم نصف الكرة الأيمن في اليد المسيطرة.

يتحكم TUBB4B في البروتين الذي يتم دمجه في خيوط تسمى الأنابيب الدقيقة التي توفر البنية الداخلية للخلايا. وقال فرانكس إن تحديد الطفرات النادرة في هذا الجين، والتي تكون أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، يشير إلى أن الأنابيب الدقيقة تشارك في إنشاء عدم التماثل الطبيعي للدماغ.



يبدأ نصفا الكرة المخية بالتطور بشكل مختلف في الجنين البشري، على الرغم من أن الآلية ظلت غير واضحة.

وأضاف فرانكس: "يمكن للمتغيرات الجينية النادرة لدى عدد قليل من الأشخاص تحديد الجينات التي تعطي أدلة على آليات تطور عدم تناسق الدماغ لدى الجميع. ويمكن أن يكون TUBB4B مثالًا جيدًا على ذلك".

واستندت النتائج إلى بيانات وراثية تغطي أكثر من 350 ألف شخص في منتصف العمر وكبار السن في بريطانيا في مجموعة بيانات تسمى UK Biobank. حوالي 11٪ كانوا أعسر.

"نعتقد أن معظم حالات استخدام اليد اليسرى تحدث ببساطة بسبب الاختلاف العشوائي أثناء نمو الدماغ الجنيني، دون تأثيرات وراثية أو بيئية محددة. على سبيل المثال، التقلبات العشوائية في تركيزات جزيئات معينة خلال المراحل الرئيسية لتكوين الدماغ،" فرانكس قال.

قد تكون النتائج الجديدة ذات صلة في مجال الطب النفسي. وقال فرانكس إنه في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى لا يعانون من أي من هذه الظروف، فإن الأشخاص المصابين بالفصام هم أكثر عرضة بحوالي الضعف لأن يستخدموا اليد اليسرى أو يجيدون استخدام اليدين، كما أن الأشخاص المصابين بالتوحد هم أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا.

