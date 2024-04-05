شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السكر ..7 أطعمة بيضاء هتضر صحتك تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة البيضاء تعتبر السبب الجذري للعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها، ووفقًا للخبراء، فإن التخلص من اللون الأبيض واستبداله بمزيد من الألوان الأخرى يمكن أن يجعل نظامك الغذائي أكثر صحة ويعزز فقدان الوزن ويستعيد توازن السكر في الدم، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن هناك 7 أطعمة بيضاء هي الأكثر شيوعًا يجب تجنبها والبحث عن بدائل صحية لها.



فيما يلى.. 7 أطعمة بيضاء يجب تجنبها: الخبز الأبيض

يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر، والذي تتم إزالة النخالة منه ويفقد كثيرًا من الألياف والفيتامينات والمعادن أيضًا، ويصبح غنيًا بالكربوهيدرات التي تفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية، ويمكن استبداله بخبز الحبوب الكاملة.

المكرونة البيضاء



مصنوع أيضًا من الدقيق المكرر، الذي يحتوي على القليل جدًا من الألياف والمواد المغذية الأساسية الأخرى وغالبًا ما يصعب هضمه، والبديل عنها مكرونة الحبوب الكاملة.

الأرز الأبيض



وهي من الحبوب الأكثر استهلاكًا، كما أنها تندرج ضمن فئة الحبوب المكررة، كما أن غياب الألياف والبروتين يجعل من السهل جدًا الإفراط في استهلاك الأرز الأبيض، مما قد يساهم في زيادة الوزن أو اختلال توازن السكر في الدم، ويفضل استبداله بالأرز البني.

السكر الأبيض



وهو المُحلي شائع مع أقل الفوائد الصحية، وبصرف النظر عن السعرات الحرارية، فهي تقدم القليل جدًا من حيث التغذية وتزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري وغيره من المشكلات الصحية، ويفضل استبداله بالفواكه الطبيعية.

الملح الأبيض



في حين أن الملح ضروري لجسم الإنسان، فإن الكثير من الملح الأبيض لا يقل عن السم ويرتبط بمجموعة متنوعة من الآثار الصحية السلبية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة وأمراض الكلى.

البطاطس



عند مقارنتها، فهي تقدم فوائد أقل مقارنة بالآثار الجانبية التي قد تسببها مثل زيادة الوزن ومرض السكري، كما أنها تفقد معظم العناصر الغذائية عند طهيها، لذا يجب تجنبها، ويفضل استبدالها بالبطاطا الحلوة.

الدهون الحيوانية



معظمها دهون مشبعة، وقد تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى بعض الأشخاص، لذلك، يجب عدم الإفراط في استهلاك مثل هذه اللحوم.