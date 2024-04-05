شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تستفيد من المكسرات.. انقعها قبل تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر المكسرات المنقوعة عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة قيمة لأي نظام غذائي، تتضمن هذه الممارسة البسيطة غمر المكسرات في الماء لفترة من الوقت، عادةً بين عشية وضحاها وتوفر العديد من الفوائد الصحية، يرصد موقع "Onlymyhealth" 5 منها.

تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

يؤدي نقع المكسرات إلى بدء عملية الإنبات، مما ينشط الإنزيمات التي تحلل حمض الفيتيك ومثبطات الإنزيمات الموجودة في المكسرات، حيث يعتبر حمض الفيتيك "مضادًا للمغذيات" لأنه يرتبط بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد، مما يعيق امتصاصها في الجسم، ولكن عن طريق نقع المكسرات، تنخفض مستويات حمض الفيتيك، مما يسهل على الجسم امتصاص هذه المعادن.

تحسين عملية الهضم

مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والانزعاج بعد تناول المكسرات شائعة بشكل كبير، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي، لذلك يمكن أن يساعد نقع المكسرات في تخفيف هذه المشاكل ويصبح من لسهل هضمها.

زيادة توافر العناصر الغذائية

نقع المكسرات لا يعزز امتصاص المعادن فحسب، بل يزيد أيضًا من توافر الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة فيها، ويعتبر فيتامين ب المركب وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول ضرورية لدعم وظائف الجسم المختلفة والحماية من الإجهاد التأكسدي، وعن طريق نقع المكسرات، يمكنك الحصول على أكبر استفاد من هذه العناصر الغذائية.

تعزيز النكهة والملمس

بالإضافة إلى الفوائد الصحية، يمكن أن يؤدي نقع المكسرات أيضًا إلى تحسين مذاقها وملمسها، حيث يجد الكثير من الناس أن المكسرات المنقوعة لها نكهة أكثر اعتدالًا وملمسًا أكثر ليونة مقارنة بنظيراتها الخام.

تدعم صحة الأمعاء

يمكن أن تساهم المكسرات المنقوعة في تحسين ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وذلك بفضل زيادة قابلية الهضم وتوافر العناصر الغذائية، حيث تنشط البكتيريا المفيدة في الأمعاء بفضل مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك تلك الموجودة في المكسرات.

