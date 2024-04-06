شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أدوية.. 4 أطعمة تخفض الكولسترول السيئ طبيعيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولسترول هو مادة دهنية شمعية ضرورية لجسمك للقيام بوظائفه - فهو يساعد في صنع خلايا جديدة، وإنتاج الهرمونات، وما إلى ذلك، ومع ذلك، فإن المستويات العالية من هذه المادة يمكن أن تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقًا لموقع تايمز نيوز فإن هناك نوعين من الكولسترول السيئ، والكولسترول الجيد، عندما يتراكم النوع السيئ فى الشرايين يتسبب فى انسدادها، لكن النوع الجيد يساعد على إخراج الكوليسترول الضار من مجرى الدم.

يمكنك السيطرة على الكولسترول بشكل فعال وتقليل مخاطر أمراض القلب عن طريق اختيار أزواج غذائية محددة لوجباتك، فيما يلي قائمة بخمسة ثنائيات غذائية قوية للسيطرة على الكوليسترول:

بذور الكتان وسمك السلمون لأحماض أوميجا 3 الدهنية

سمك السلمون، وهو سمكة لحمية مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، معروف بتقليل الدهون الثلاثية وتعزيز الكولسترول الجيد، أما بذور الكتان غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، مما يجعلها إضافة قوية للوجبات التي تساعد على صحة القلب.

الجمع بين الكركم والفلفل الأسود

يتمتع الكركم بالكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات وغني بمضادات الأكسدة يعتقد أنه يتحكم في الكوليسترول، بينما يعزز الفلفل الأسود امتصاص الكركمين، وبالتالي يعزز مفعوله، ما عليك سوى إضافة الكركم والفلفل الأسود إلى طعامك.

الثوم والبصل

تعزز المركبات الموجودة بهم التحكم في نسبة الكوليسترول وصحة القلب، الأليسين الموجود في الثوم والكيرسيتين الموجود في البصل، عندما يتم دمجهما، يعملان بشكل سحري للتحكم في نسبة الكوليسترول الضار.

اللوز زالزبادى

اللوز هو كنز من الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف ومضادات الأكسدة، مما يعزز صحة القلب ويتحكم في نسبة الكوليسترول، بينما الزبادي، الذى يحتوى على البروبيوتيك، معروف بفحص الكولسترول الضار والحفاظ على صحة الأمعاء.