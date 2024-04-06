شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق صحية لتناول التفاح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التفاح أحد أنواع الفاكهة المفيدة للصحة نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن، فهو مصدر رائع للألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما أن التفاح يعمل على تعزيز الهضم وصحة الأمعاء، حسبما أفاد التقرير المنشور بموقع "food.ndtv".

فيما يلى.. 3 طرق لاستهلاك التفاح من أجل تحسين الهضم علاج الإمساك

يقول الخبراء إن تناول التفاح بقشره مفيد جدًا، حيث أن قشر التفاح غني بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

تخفيف الإسهال

بالنسبة للإسهال، يوصي الخبراء بتناول التفاح بدون قشر، حيث يساعد التفاح بدون قشره في هذه الحالة والغنى بالألياف القابلة للذوبان على إبطاء عملية الهضم وتخفيف الإسهال.

تحسين صحة الأمعاء بشكل عام

لتحسين صحة الأمعاء ونظامها الهضمي، يقترح الخبراء تناول التفاح المطهي أو المطبوخ، حيث يفرز التفاح المطبوخ مادة البكتين، وهي ألياف البريبايوتك التي تغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

