شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية سهلة للتخلص من الحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الحموضة والشعور بعدم الراحة في المعدة من المشكلات الهضمية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بسبب عوامل مختلفة مثل العادات الغذائية السيئة والتوتر وخيارات نمط الحياة، وفي حين أن الأدوية متوفرة لتخفيف تلك الأعراض، فإن هناك العديد من العلاجات المنزلية السهلة لعلاج الحموضة حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

بذور الشمر

تحتوي بذور الشمر على خصائص لتخفيف الشعور بالانتفاخ وتهدئة آلام المعدة.

الحليب البارد

هو علاج منزلي فعال للحموضة لأنه يساعد على تحييد حمض المعدة ويوفر الراحة من الإحساس بالحرقان.

شاي البابونج

يتمتع شاي البابونج بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في بطانة المعدة وتخفيف آلامها، ويفضل تناوله بعد الوجبات أو عندما تعاني من الحموضة أو الانتفاخ.

خل التفاح

على الرغم من طبيعته الحمضية، يمكن لخل التفاح أن يساعد في توازن مستويات حمض المعدة وتخفيف الحموضة، ولكن مع مراعة تخفيفه بالماء أولًا.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الحموضة وتهدئة الجهاز الهضمي.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تحييد حمض المعدة وتقليل الشعور بالحرقان، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على مضادات الحموضة الطبيعية.

ماء جوز الهند

قلوي بطبيعته ويساعد على تحييد حمض المعدة، مما يجعله علاجًا ممتازًا للحموضة، بشرط تناوله بانتظام للحفاظ على الترطيب وتخفيف أعراض الحموضة. كما أنه على تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

