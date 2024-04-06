شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز طرق التغلب على القلق.. منها التأمل الذهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلق المستمر والتفكير السلبي وتوقع الأسوأ دائمًا ، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العاطفية والجسدية، و يمكن أن يستنزف قوتك العاطفية، ويتركك تشعر بالتوتر، ويسبب الأرق والصداع ومشاكل في المعدة وتوتر العضلات، ويجعل من الصعب التركيز في العمل أو المدرسة، وفقا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع helpguide

وإذا كنت تعاني من القلق والتوتر المبالغ فيه، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لإيقاف الأفكار السلبية ، و القلق المزمن هو عادة عقلية يمكن التخلص منها، و يمكنك تدريب عقلك على البقاء هادئًا والنظر إلى الحياة من منظور أكثر توازناً وأقل خوفًا.