شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين الإلكتروني.. المخاطر الصحية وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر العديد من الأطفال والمراهقين إلى الـvaping أو السيجارة الإلكترونية على أنه نشاط غير ضار، ويعتقدون أن البخار المتصاعد من تدخينه يساعد على الاسترخاء، ما جعله يصبح عادة شائعة بشكل متزايد بين الشباب، على الرغم من مخاطره وفقًا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع helpguide

ويحتوي الدخان المنبعث من أجهزة الـ vape على النيكوتين، وهو عقار يسبب الإدمان ويمكن أن يؤثر على تطور دماغ المراهق. علاوة على ذلك، عندما تستنشق البخار من سيجارتك الإلكترونية، فإنك تتنفس أيضًا مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، بعضها قد يكون سامًا. لذا، فإن هذا البخار الذي يبدو غير ضار لديه القدرة على التأثير سلبًا على الصحة الجسدية والعقلية.

الآثار الجانبية الأخرى للتدخين الإلكتروني

يعرضك الدخان المنبعث من السجائر الإلكترونية إلى مواد كيميائية أخرى غير صحية. يمكن أن يتشكل الفورمالديهايد، وهو مادة مهيجة ومسرطنة محتملة، عند تسخين السائل.

المواد الكيميائية مثل الأكرولين، ثنائي الأسيتيل، وثنائي إيثيلين جلايكول يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين، ويمكن أن يؤدي التدخين الإلكتروني أيضًا إلى تعريض جسمك للمعادن، مثل القصدير والرصاص والنيكل والكادميوم.

نصائح للإقلاع عن التدخين الإلكترونى تحديد المحفزات للتدخين

المحفزات هي مواقف محددة تزيد من رغبتك في التدخين الإلكتروني. على سبيل المثال، قد يؤدي شم رائحة البخار في الهواء أو رؤية الأصدقاء إلى تدخين السجائر الإلكترونية إلى زيادة رغبتك في التدخين. ربما تغريك الإعلانات عبر الإنترنت أو التلفاز بشراء سيجارة إلكترونية، بمجرد أن تعرف محفزاتك، يمكنك تطوير استراتيجيات لتجنبها أو التقليل منها.

إذا كان الضغط الاجتماعي هو المحفز، فخذ استراحة من الأصدقاء الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أو أخبرهم أنك تحاول الإقلاع عن التدخين. إذا حاول شخص ما إجبارك على التدخين الإلكتروني مرة أخرى، فما عليك سوى أن تقول له بحزم ولكن مهذبًا "لا شكرًا لك". الصديق الجيد سوف يحترم تلك الحدود.

إذا كنت تعاني من الوحدة والملل:ا ستخدم التعاطف مع الذات والحديث الإيجابي عن النفس لتحدي الخجل والقلق.وانضم إلى الأندية واحضر الأحداث التي تتوافق مع اهتماماتك.وإذا كنت متوترًا أو قلقًا قم بدمج التأمل الذهني أو تمارين التنفس في يومك.

إذا كنت تشعر بالاكتئاب مارس النشاط البدني بانتظام لتحسين حالتك المزاجية، وأحط نفسك بالأصدقاء وأفراد العائلة الذين يجعلونك تشعر بالأمان والرعاية.

احصل على عوامل تشتيت الانتباه

حاول الاستماع إلى الموسيقى، أو اللعب مع حيوان أليف، أو لعب لعبة فيديو كلما شعرت بالرغبة في التدخين الإلكتروني، ومارس النشاط البدني . مثل الركض لفترة قصيرة، أو اركب دراجتك، أو قم ببعض تمارين الضغط أو القفز بدلًا من التدخين الإلكتروني. يمكن أن تكون هذه الأنشطة بمثابة إلهاءات، ولكنها يمكنها أيضًا تحسين حالتك المزاجية وتنشيطك.

استخدم بديلًا عن طريق الفم لـ vaping

على سبيل المثال، يمكن أن يساعد مضغ العلكة أو طحن الجزر في تشتيت انتباهك.

مارس التنفس العميق لتهدئة جهازك العصبي استنشق ببطء من خلال أنفك لعدة ثوانٍ

اتبع هذا مع الزفير أطول. كرر ذلك حتى تشعر بتناقص قلقك. أو جرب تأمل التنفس العميق.

شرب المزيد من الماء

إذا كانت الرغبة الشديدة مصحوبة بأعراض انسحاب أخرى، مثل الصداع والجوع، فإن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد.

والتخلص من عادة التدخين الإلكتروني هو في النهاية مسؤوليتك الخاصة، لكن الاعتماد على الآخرين للحصول على الدعم يمكن أن يساعد. لذا أخبر أحبائك أنك تحاول الإقلاع عن التدخين الإلكتروني وترغب في الحصول على دعمهم. التحدث معهم حول هدفك سيساعدهم أيضًا على فهم أي تغييرات في حالتك المزاجية خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

