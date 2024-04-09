شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحماية من الأمراض الموسمية مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسبب الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الصيف في ارتفاع حالات الحمى والالتهابات الموسمية ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض النصائح ومنها:- نظافة اليدين
غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أمر ضروري للتخفيف من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.- تجنب الاتصال بالآخرين
ابتعد عن الاتصال المباشر مع الأفراد المرضى لتقليل التعرض للفيروسات المحمولة جواً.- ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامات، خاصة عند ظهور أعراض تنفسية، يعمل بمثابة حاجز ضد استنشاق الرذاذ المُعدي.- التباعد الاجتماعي
الحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص المصابين، خاصة في الأماكن المزدحمة، لتقليل احتمالية انتقال العدوى عن طريق الهواء.- ممارسات الاستهلاك الآمن
ضمان استهلاك الأطعمة المطهية جيدًا ومصادر المياه الآمنة لإحباط الالتهابات مثل التهاب الكبد A والتهاب الكبد E والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.- الغسيل الشامل
إن غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح قبل استهلاكها يزيل الملوثات الفيروسية المحتملة.- تجنب الأطعمة التي لا معنى لها
ابتعد عن المواد الغذائية التي لا معنى لها أو منتهية الصلاحية للوقاية من الأمراض الفيروسية الناتجة عن الابتلاع.- الملابس الواقية
ارتدي ملابس قطنية بأكمام كاملة لتقليل التعرض للدغات البعوض، خاصة في المناطق المعرضة لأمراض مثل حمى الضنك .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز