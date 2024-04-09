شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصور الغدة الدرقية، يشكل مصدر قلق كبير لكثير من الأفراد، وهى حالة تنتج عندما تفشل الغدة الدرقية في إنتاج ما يكفي من الهرمون الخاص بها مما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وهناك أفراد معينين أكثر عُرضة لقصور الغدة الدرقية، خاصة وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأثناء فترة الحمل أو انقطاع الطمث، والأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من اضطرابات الغدة الدرقية، والذين يعانون من أمراض مناعية مثل مرض السكري من النوع الأول أو الذئبة، والأفراد الذين خضعوا لعمليات جراحية في الغدة الدرقية أو تناول علاجات لفرط نشاط الغدة الدرقية.

فيما يلى.. الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية الشعور بالبرد

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من حساسية شديدة لدرجات الحرارة الباردة، مما يدفعهم لارتداء طبقات إضافية من الملابس.

الشعور بالتعب والخمول

أحد الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية هو الشعور بالتعب والخمول، مما يؤثر على مستويات الطاقة اليومية والإنتاجية.

اضطرابات الدورة الشهرية

تعاني النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية في كثير من الأحيان من فترات حيض أكثر غزارة وغير منتظمة، مما يؤثر على صحتها العامة.

آلام المفاصل أو العضلات

قد يظهر قصور الغدة الدرقية في آلام المفاصل أو العضلات، مما يساهم في الشعور بعدم الراحة وانخفاض القدرة على الحركة لدى الأفراد المصابين بها.

شحوب وجفاف الجلد

تعتبر تغيرات الجلد، مثل الشحوب والجفاف، من الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية، مما يؤثر على المظهر وعدم الشعور بالراحة.

تغيرات المزاج

ترتبط الأعراض العاطفية مثل الحزن أو الاكتئاب في كثير من الأحيان بقصور الغدة الدرقية، مما يؤثر على الصحة العقلية ونوعية الحياة بشكل عام.