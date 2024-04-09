شكرا لقرائتكم خبر عن فئات ممنوعة من تناول بطارخ الرنجة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع بعض الأشخاص بتناول بطارخ الرنجة، حيث تشهد إقبالا كبيرعليها بشكل خاص فى الأعياد والمواسم الحاصة بها بسبب عشاقها الكثيرون، فهي تحتوي علي قيمة غذائية رائعة، وتتمتع بمذاق مميز، لكن هناك بعض الأشخاص الممنوع عليهم تناولها، لأسباب مرضية يجب توخي الحذر منها.

وحول ذلك قدمت الدكتورة أمال علي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب القصر العيني، الفئات الممنوعة من تناول بطارخ الرنجة، وهما:

-مرضي الضغط المرتفع

مرضى الضغط المرتفع عليهم الابتعاد عن تناول بطارخ الرنجة، بسبب احتوائها علي نسبة عالية من الصوديوم، وبالتالي يزداد فرص تراكم الأملاح في الجسم المسببة للإصابة والتعرض لارتفاع ضغط الدم.

-مرضي الكلي

بسبب أملاحها الزائدة قد تتسبب في تكوين الحصوات في الكلي، ولذا يزيد من فرص الإصابة والتعرض بالفشل الكلوي.

-مرضي النقرس

تتسبب البطارخ في زيادة نسبة حمض اليوريك، الذي يتسبب في الشعور والإصابة بألم مرض النقرس، ولذا تجنب هذا بعدم تناولك لها.

ولتخلص الجسم من الأملاح الموجودة في بطارخ الرنجة يجب عليك تناول كميات كبيرة من الماء لتطهير وتنقية الجسم، وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، وممارسة أي تمارين رياضية لتقليل من الأملاح الموجودة بالجسم.

