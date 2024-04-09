شكرا لقرائتكم خبر عن علامات "غير متوقعة" تدل على الإصابة بسرطان الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الأسنان من المشاكل الشائعة بشكل كبير، ومن المهم أيضا إجراء فحوصات منتظمة للأسنان، للتأكد من حل أي مشكلة سريعا وعدم تفاقمها ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تكون مشاكل الأسنان واللثة علامة على مرض سرطان الفم، وفقا لموقع دايلي إكسبريس.

وعادة ما يسبب سرطان الفم، أعراضًا تؤثر على الفم واللسان والحلق والرقبة وتشمل هذه:

الشعور بسماكة في الحلق

تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

تورم العقد الليمفاوية

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

تنميل في فمك

قد لا يربط العديد من الأشخاص على الفور الشعور المستمر بشيء ما في الحلق بمشاكل صحة الفم، ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا علامة إنذار مبكر للإصابة بسرطان الفم.

وبحسب الخبراء فإذا كان البلع يبدو مختلفًا أو إذا لاحظت إزعاجًا مستمرًا في الحلق، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب أسنانك.

تغيرات صوتية أو بحة في الصوت

التغيرات في صوتك، مثل البحة، يمكن أن تكون أكثر من مجرد إزعاج أو عرض من أعراض نزلات البرد.

إذا لاحظت تغيرات مستمرة في صوتك، خاصة إذا كنت تواجه مشكلة في التحدث بصوت عالٍ أو بوضوح، فقد يكون هذا علامة على شيء أكثر خطورة.

تورم العقد الليمفاوية

يمكن أن يكون تضخم الغدد الليمفاوية، وخاصة في الرقبة، مؤشرا على حالات صحية مختلفة، بما في ذلك سرطان الفم.

تورم الرقبة

اذا لاحظت تورمًا أو ورمًا في رقبتك مستمرًا أو ينمو، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور، الاكتشاف المبكر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نجاح العلاج.

صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث

مواجهة صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث لا تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية فحسب، بل قد تكون أيضًا مؤشر على الإصابة بسرطان الفم.