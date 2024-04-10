شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير شائعة تؤكد الإصابة باضطراب الشخصية الحدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات الشخصية الحدية هي اضطرابات قد تصيب الإنسان وتؤثر على مجمل حياته وعلاقاته الاجتماعية، كما أنها تنحدر من اضطرابات عقلية عميقة في الدماغ، تؤثر تأثيرات اجتماعية كثيرة وأعراض نفسية أكثر.

وفقا لتقرير هيلث دايركت المعني بالصحة العامة، فإن اضطراب الشخصيات الحدية له بعض العلامات الشائعة والتي من بينها عدم الشعور بالاستحقاق واحترام تدني الذات كذلك الشعور الشديد بحالة من الفراغ والضياع.

أما عن الأعراض غير الشائعة والتي يعاني منها بعض من يعانون من هذا الاضطراب فتظهر في شكل:

ـ النظر للذات والنفس بشكل غير مستقر ومشوه.

ـ اضطراب حاد في المشاعر ما بين الغضب والهدوء وتقلبات في المزاج حادة وشديدة تصل حد النوبات.

ـ نوبات من القلق العارم ونوبات من الغضب الشديد ونوبات أيضا من الشعور بالحزن.

ـ الوحدة التي يختارها الشخص بنفسه والعزلة الدائمة عن الجميع.

ـ قد يعاني البعض منهم في الحالات المتقدمة من أفكار انتحاريه وحالات رغبه في إيذاء النفس او محاولات فعلية.

ـ حاله اكتئابيه شديدة تسيطر على المريض بها.

ـ الاندفاع الشديد في الأفعال وهو ما يعرقل حياه المريض الاجتماعي مثل القيادة السريعة للسيارة أو الإفراط في تناول الأطعمة.