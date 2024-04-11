شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية غير صحية فى العيد.. تجنب النوم بعد الوجبات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء من شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك، تتغير عاداتنا بشكل كبير ولعل أهمها التوقف عن الصيام وأخذ فترات طويلة من الراحة خاصة خلال إجازة العيد، ولكن يجب الحرص على عدم الانجراف وراء العادات الغذائية غير الصحية خلال العيد والتى قد تضر بصحتنا، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى.. عادات غذائية سيئة تجنبها فى العيد للحفاظ على صحتك:

- تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، حيث يرتكب معظم الناس هذا الخطأ خاصة خلال فترة الإجازة والتزام الجلوس بالمنزل، وقد يتسبب ذلك فى حدوث مشاكل كبيرة بالجهاز الهضمى، مثل ارتداد أحماض المعدة، وصعوبة الهضم، واضطرابات في القولون وغيرها.

- ابتعد عن الاسراف فى تناول الحلويات والمقرمشات غير الصحية خلال العيد، لأنها تتسبب في ارتفاع مستويات السكر وكذلك ارتفاع ضغط الدم، علاة على ذلك قد تتسبب فى زيادة كبيرة بالوزن.

- يجب عدم الإسراف فى تناول الطعام والتحكم جيدًا فيما نأكل خلال الوجبات، كما يجب الحرص حيث إن العادات الغذائية تتغير بشكل كبير عقب شهر رمضان، لذا يجب الانخراط ببطء للعودة إلى الروتين العادي بدلًا من حدوث صدمة للمعدة قد تضر بصحة الجهاز الهضمى.