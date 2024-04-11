شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة قد تسبب الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث.. بدائل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطاع الطمث هو عملية تحدث بشكل طبيعي في الجسم وتمثل نهاية الدورة الشهرية، ومع ذلك تأتي العديد من التغيرات الهرمونية والجسدية، والتي بدورها تؤدي إلى أعراض مختلفة، بما في ذلك الهبات الساخنة.

الهبات الساخنة هي تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم يصاحبه التعرق وسرعة ضربات القلب واحمرار البشرة، هذه تؤثر على ما يقرب من 85٪ من النساء بعد انقطاع الطمث، وفقا لموقع onlymyhealth

الأطعمة التى يجب تجنبها إذا كنت في مرحلة انقطاع الطمث الطعام الحار

بعض الناس لديهم شهية هائلة للأطعمة الغنية بالتوابل، ويعزى هذا في المقام الأول إلى الفلفل الحار الذي يضيف الكثير من النكهة إلى الأطباق. ومع ذلك، فإن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار، الذي يخلق الإحساس بالحرارة، قد تؤدي إلى الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، مما يجعلك تشعر بالدفء.

على الرغم من أن الأبحاث ليست قاطعة، إلا أنه من المفيد الانتباه لمعرفة ما إذا كانت الوجبات الحارة تؤدي إلى تفاقم الأعراض، إذا كان الأمر كذلك، ففكرى في خيارات أكثر اعتدالًا أو قومى بتبريد طعامك قبل الحفر فيه.

مادة الكافيين

يعمل الكافيين بشكل رائع على إبقائك نشيطًا طوال اليوم، ومع ذلك، فإن شرب كمية زائدة منه يمكن أن يؤدي إلى هبات ساخنة مزعجة.

الأطعمة المصنعة والسكرية وعالية الدهون

هناك أدلة متزايدة تشير إلى وجود صلة بين ما تأكله وعدد المرات التي تعاني فيها من الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، فقد وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون غير الصحية قد يساهم في زيادة شدة الهبات الساخنة وتكرارها.



من ناحية أخرى، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن اختيار نظام غذائي أكثر توازناً غني بالفواكه والخضاروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.