شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب محتملة لغثيان الصباح وأهم طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغثيان الصباحى لا يشير فقط إلى الحمل، ولكن يمكن ان يشير إلى أشياء أخرى، وبصرف النظر عن الحمل، هناك عوامل أخرى يمكن أن تسبب أيضًا غثيان الصباح..

وتشمل هذه وفقا لموقع onlymyhealth:

مشاكل الجهاز الهضمي: حالات مثل التهاب المعدة، وهو التهاب بطانة المعدة، والتهاب المعدة والأمعاء، أو أنفلونزا المعدة، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD) يمكن أن تؤدي جميعها إلى الغثيان والقيء.

أدوية معينة: بعض الأدوية أو الأدوية يمكن أن تسبب غثيان الصباح، على سبيل المثال، قد يكون للمضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية الألم وبعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية الغثيان كأثر جانبي، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

العوامل الغذائية ونمط الحياة: عوامل نمط الحياة والنظام الغذائي يمكن أن تساهم أيضًا في غثيان الصباح، تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية، أو تخطي وجبات الطعام، أو وجود معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التعب والجفاف والروائح القوية إلى تفاقم

الأعراض

القلق والتوتر: على الرغم من عدم فهم العلاقة الدقيقة بشكل كامل، إلا أن القلق والتوتر يمكن أن يظهرا جسديًا على شكل غثيان.

كيفية علاج غثيان الصباح

"تختلف طرق علاج غثيان الصباح اعتمادًا على شدة الأعراض".

تعديلات نمط الحياة، مثل تناول وجبات صغيرة ومتكررة، والبقاء رطبًا، وتجنب المحفزات، يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، مكملات الزنجبيل أو الشاي قد توفر أيضًا الراحة.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن وصف الأدوية الموصوفة مثل مضادات القيء من قبل مقدم الرعاية الصحية.