شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية وطرق مراقبة مستويات السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى أهمية قياس معدل السكر فى الدم لمعرفة المعدل الخاص به سواء كان مرتفعا أو منخفضا، وهى حالتان ينتج عنهما مضاعفات كبيرة ومن هنا تأتى أهمية المراقبة فى السيطرة عليه فى أسرع وقت وخاصة بعد وجبات العيد ، وتتم مراقبة نسبة السكر بإجراء اختبار السكر فى الدم وهو يظهر قيمة عددية لكمية السكر في الدم.

وهناك عدة عوامل تؤثر على المستوى الطبيعى للسكر فى الدم منها العمر، نوع وشدة مرض السكر، مدة الإصابة بمرض السكر، وجود مضاعفات لمرض السكر، الحمل، الحالة الصحية العامة ووجود أمراض أخرى، وفقا لما نشره موقع healthifyme



تساعد مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم في تحديد ما إذا كنت تحقق أهداف الجلوكوز الخاصة بك. بناءً على نتائج المراقبة والبيانات ، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأعراض المزعجة لارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، تساعدك مراقبة الجلوكوز على معرفة ما يعمل بشكل جيد في إدارة مرض السكري لديك وتحديد أي مجالات يمكن تحسينها.

الهدف الرئيسي من مراقبة الجلوكوز هو الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم في النطاق المستهدف. إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن فحص نسبة السكر في الدم يعطي نظرة عامة حول كيفية قيام خطة علاج مرض السكري بالتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلومات التي تم جمعها من مراقبة مستوى الجلوكوز لديك تعطي إحساسًا عامًا بكيفية استجابة جسمك بشكل فريد للعوامل المختلفة. بناءً على ذلك ، يمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك تعديل نهج العلاج الخاص بك حسب الحاجة.

يمكنك القيام بذلك باستخدام طريقتين لقياس مستويات الجلوكوز. يمكنك استخدام جهاز قياس السكر في الدم (مقياس الجلوكوز) أو المراقبة المستمرة للجلوكوز. يتضمن الأخير استخدام أجهزة استشعار لقياس مستويات الجلوكوز في الدم في الوقت الفعلي. يعمل الجهاز من خلال حساس يوضع تحت الجلد ، عادة في الذراع أو البطن ، للكشف عن الجلوكوز وعرضه على جهاز محمول أو جهاز استقبال. تعد المراقبة المستمرة للجلوكوز مفيدة للأشخاص الذين يخضعون لحقن الأنسولين بشكل متكرر لأنها توفر تنبيهات عندما تنخفض مستويات الجلوكوز أو ترتفع بسرعة كبيرة.

تشير إحدى الدراسات إلى أنه يجب على المصابين بداء السكري من النوع الأول فحص مستويات الجلوكوز لديهم من 4 إلى 10 مرات يوميًا. ويجب على مرضى السكري من النوع 2 مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم اعتمادًا على نوع الادوية .