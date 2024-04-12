شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الحرنكش فى العيد.. يقضى على الكسل ويحارب البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق معظمنا تناول التسالى فى عيد الفطر بمختلف أنواعها، ويعتبر الحرنكش والذى يعرف باسم "عنب الثعلب" أحد هذه التسالى، ويتمتع الحرنكش بالعديد من الفوائد الصحية، فهو مصدرًا جيدًا لفيتامين C، والذى يمكن أن يساعد فى تعزيز مناعتك وهو أيضًا مفيد لبشرتك.

وفيما يلى نستعرض فوائد تناول الحرنكش فى عيد الفطر..

يسهل عملية الهضم

يساعد تناول الحرنكش على تهدئة الجهاز الهضمى، خاصة بعد تناول الوجبات مثل الفسيخ والرنجة وكذلك الكحك خلال عيد الفطر، فهو غنى بالألياف التى تمنع الإمساك وتسهل عملية الهضم.

يحارب البرد والأنفلونزا

تناول الحرنكش فى هذا التوقيت قد يساعد فى مكافحة الأنفلونزا ونزلات البرد مع تقلبات الجو فى الفترة الحالية، خاصة أنه مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة الأنف المسدود.

يخفض الكوليسترول

يحتوى الحرنكش على مضادات الأكسدة التى تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يمنحك الطاقة والنشاط

معظمنا يشعر بالخمول خاصة فى إجازة عيد الفطر، يساعد تناول الحرنكش على منحك الطاقة والنشاط لاحتوائه على الكربوهيدرات التى تمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب.

يعزز المناعة

يحتوى الحرنكش على مادة البوليفينول، التى تعمل بمساعدة فيتامين سى على تعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.