شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من عسر الهضم فى العيد بهذه الأطعمة المفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عسر الهضم من المشاكل الشائعة فى عيد الفطر المبارك بسبب تناول الكعك والبسكويت والبيتيفور وتناول الرنجة والفسيخ، وقد يحدث بعض الاضطرابات الهضمية، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة التى يمكن إضافتها لنظامك الغذائى فى العيد للحماية من عسر الهضم، بحسب موقع جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

ويلعب النظام الغذائى دورًا رئيسيًا فى السيطرة على أعراض عسر الهضم.

أطعمة تساعد على علاج أعراض عسر الهضم - الأطعمة الغنية بالألياف

تجعلك الأطعمة الغنية بالألياف تشعر بالشبع، لذا تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تحميك من الإصابة بالحموضة وعسر الهضم لذا، تناول الألياف الصحية من هذه الأطعمة..

الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والأرز البني.

الخضراوات الجذرية مثل البطاطا الحلوة والجزر والبنجر.

الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ البروكلي والفاصوليا الخضراء.

مكسرات

- الأطعمة القلوية

تقع الأطعمة في مكان ما على مقياس الرقم الهيدروجيني (مؤشر لمستويات الحموضة)، تلك التي لديها درجة حموضة منخفضة تكون حمضية وأكثر عرضة للتسبب في الارتجاع.

تشمل الأطعمة القلوية التى تحمى من عسر الهضم ما يلى..

الموز

البطيخ

القرنبيط

المكسرات

- الأطعمة الغنية بالماء

تناول الأطعمة التى تحتوى على الكثير من الماء، حيث يمكنه تخفيف وإضعاف حمض المعدة، وهذه الأطعمة مثل..

كرفس

خيار

خس

بطيخ

مشروبات الأعشاب

- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أفضل مساعدات الجهاز الهضمي بسبب خصائصه الطبية، حيث إنه قلوي بطبيعته ومضاد للالتهابات، ما يخفف من تهيج الجهاز الهضمي، حاول شرب الزنجبيل عندما تشعر بعسر الهضم.