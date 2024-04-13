شكرا لقرائتكم خبر عن رايح فرح فى العيد.. نصائح لحماية أذنيك من الصوت العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الذهاب للأفراح تتعرض الأذن لصوت الموسيقى والأغانى العالية، ويمكن أن تتسبب الضوضاء فى إلحاق الضرر بأذنيك، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthifyme" بعض النصائح لتقليل الضرر الناجم عن الضوضاء ، ومنها..

1 - استخدام تقنيات الاسترخاء

عندما تعلم أنك ستتعرض لأصوات عالية، ارتد سدادات للأذن أو غطاء للأذنين لحماية سمعك، حيث يمكن لسدادات الأذن أن تقلل الصوت بمقدار 15 إلى 30 ديسيبل.

2 - الحد من التعرض للضوضاء

سواء كنت في المنزل أو في مكان العمل أو في الخارج مع الأصدقاء ، كن على دراية بمستوى الضوضاء من حولك. قد تكون النصائح التالية مفيدة ، خاصةً إذا لم يكن لديك غطاء للأذنين أو سدادات للأذن حدد مقدار الوقت الذي تقضيه في البيئات الصاخبة، على سبيل المثال اخرج من مكان الحفلة الموسيقية بين الحين والآخر للاستمتاع ببعض الهدوء، إذا لم تتمكن من مغادرة المنطقة، فحاول أن تضع مسافة بينك وبين مصدر الصوت، لا تجلس بالقرب من مكبرات الصوت أو تقف بالقرب منها في الحفلات الموسيقية. حاول الابتعاد عن الآلات الصاخبة في المصانع.

إذا كان من الممكن ضبط مستوى الضوضاء، فكن صريحًا بشأن عدم راحتك، إذا كنت فى حفل وكانت الموسيقى عالية جدًا بحيث لا يمكنك متابعة محادثة، فاطلب من الموظف خفض الصوت.