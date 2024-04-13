شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على نضارة بشرتك من نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نضارة البشرة أمر مهم جدًا بالنسبة للسيدات والفتيات، حيث تسعى الفتيات للظهور فى أفضل مظهر، لذلك من المهم الاعتناء بصحة بشرتنا من خلال إضافات صحية لنظامنا الغذائى بما يتناسب مع طبيعة بشرتنا.

خلال أيام العيد أفرطت الكثير من الفتيات من تناول الرنجة والفسيخ بما يضر صحة البشرة خاصة لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح، بجانب الكحك والبسكويت واحتوائهما على نسبة عالية من السكر، والأطعمة المصنعة والتسالى وغيرها من الخيارات غير الصحية التى نتناولها عادة فى الأعياد والمناسبات.

فيما يلى.. خيارات غذائية للحفاظ على صحة ونضارة البشرة القهوة والكاكاو والشاى الأخضر

لو هتخرجي فى الإجازة أنت بحاجة لترطيب بشرتك وحمايتها من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لذلك يمكنك تناول مشروبات مثل الشاى الأخضر الذى يحتوى على مركب نباتى EGCG، مضاد للأكسدة ومكافح للالتهابات، بينما أثبتت الدراسات أن القهوة تحمى من سرطان الجلد، فيما يحتوى الكاكاو الفلافانول الذى يحمى من مخاطر أشعة الشمس الضارة على البشرة.

الفاكهة

مثل الأفوكادو الذى يساعد على ترطيب الجلد والبشرة، والبرتقال أيضًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يحتوي بدوره على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا.

المكسرات

تحتوى المكسرات على مضادات الأكسدة التى تحارب بدورها البذور الحرة، مثل عين الجمل أو الجوز، فهو مصدر جيد للأحماض الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب، كما أنه يحتوي على الزنك، وفيتامين هـ والبروتين وجميعها عناصر مهمة لبشرة صحية.

الخضراوات

من المعروف أهمية تناول الخضراوات من أجل صحة جيدة، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، مثل الطماطم التى تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في القضاء على شد مسامات البشرة، وكذلك البروكلى والفلفل الأحمر أو الأصفر.