شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى أولادك من الإصابة بجرثومة المعدة بعد "فسح وخروجات العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعد الأطفال كثيرا بالخروجات والفسح فى عيد الفطر المبارك، سواء عند الأقارب أو الأماكن العامة، خاصة المطاعم متنوعة الأكلات، الأمر الذى يتطلب كثيرا الحرص والاحتياطات الوقائية لتجنب العدوى من أى فيروسات أو بكتيريا وبالأخص جرثومة المعدة .

ووفقا لما نشره موقع helpguide تعتبر جرثومة المعدة سبباً شائعاً لأمراض الجهاز الهضمي، بما فى ذلك:

-التهاب المعدة: تهيج والتهاب بطانة المعدة.

-القرحة الهضمية (غالبًا ما تسمى قرحة المعدة): تقرحات في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو المريء.

- سرطان المعدة.



العلامات والأعراض

كثير من الأشخاص الذين يصابون بعدوى جرثومة المعدة لا يعرفون أنهم مصابون لعدم وجود أعراض أولية لفترات كبيرة، وعندما تسبب الجرثومة أعراضًا، فهي عادة إما أعراض التهاب المعدة أو مرض القرحة الهضمية وعند الأطفال، قد تشمل أعراض التهاب المعدة: -غثيان

-القيء

-ألم فى البطن

العلاج

يستخدم الأطباء المضادات الحيوية لعلاج عدوى الجرثومة، قد لا يقتل مضاد حيوي واحد الجرثومة، لذلك يصف الأطباء فى كثير من الأحيان مجموعة من المضادات الحيوية، لتخفيف المشاكل الناجمة عن أحماض المعدة، عادةً ما يقوم الأطباء أيضًا بإعطاء مضادات الحموضة أو الأدوية المثبطة للحموضة.

كيف يمكن للوالدين المساعدة؟

يمكن علاج عدوى جرثومة المعدة بالمضادات الحيوية، لذا فإن أهم شيء يمكن للوالدين فعله هو إعطاء طفلهم دواء المضاد الحيوى حسب توجيهات الطبيب طوال المدة التى وصفها الطبيب.

للمساعدة في تهدئة آلام البطن، اتبع جدول وجبات منتظم. خطط لوجبات الطعام بحيث لا تبقى معدة طفلك فارغة لفترات طويلة. قد يكون من الأفضل تناول 5 أو 6 وجبات صغيرة كل يوم، ويجب أن يأخذ طفلك بعض الوقت للراحة بعد كل وجبة.

ولا تعطي طفلك الأسبرين أو الأدوية التي تحتوي على الأسبرين أو الإيبوبروفين أو الأدوية المضادة للالتهابات. هذه قد تهيج المعدة أو تسبب نزيف في المعدة.

الوقاية من جرثومة المعدة

-غسل اليدين جيداً وبشكل متكرر، خاصة بعد استخدام الحمام وقبل إعداد الطعام أو تناوله.

-تجنب الطعام إذا لم تكن متأكدًا من أنه تم إعداده بشكل آمن .

-شرب الماء من مصدر آمن.