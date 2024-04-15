شكرا لقرائتكم خبر عن النشاط البدنى يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة حديثة إلى أن النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

في هذه الدراسة، التي قادها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)، ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، و لتقييم الآليات الكامنة وراء الفوائد النفسية وأمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن النشاط البدني، قام أحمد توكل، بمركز أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية في مستشفى ماساتشوستس العام، وزملاؤه بتحليل السجلات الطبية وغيرها من المعلومات لـ 50359 مشاركًا.



وخضعت مجموعة فرعية من 774 مشاركًا أيضًا لاختبارات تصوير الدماغ وقياسات نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر، وعلى مدار متابعة متوسطة مدتها 10 سنوات، أصيب 12.9% من المشاركين بأمراض القلب والأوعية الدموية، كان المشاركون الذين استوفوا توصيات النشاط البدني أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 23% مقارنة بأولئك الذين لم يستوفوا هذه التوصيات.

الأفراد الذين لديهم مستويات أعلى من النشاط البدني ينخفض لديهم نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر، والجدير بالذكر أن الانخفاض في نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر كان مدفوعًا بالمكاسب الوظيفية في قشرة الفص الجبهي، وهو جزء من الدماغ يشارك في الوظيفة التنفيذية (أي اتخاذ القرار، والتحكم في النبضات) ومن المعروف أنه يقيد مراكز التوتر في الدماغ، شكلت التحليلات متغيرات نمط الحياة الأخرى وعوامل الخطر لمرض الشريان التاجي.

علاوة على ذلك، فإن الانخفاض في إشارات الدماغ المرتبطة بالتوتر يفسر جزئيًا فائدة النشاط البدني للقلب والأوعية الدموية.

وكامتداد لهذه النتيجة، وجد الباحثون في مجموعة مكونة من 50359 مشاركًا أن فائدة التمارين الرياضية على القلب والأوعية الدموية كانت أكبر بكثير بين المشاركين الذين من المتوقع أن يكون لديهم نشاط دماغي أعلى مرتبط بالتوتر، مثل أولئك الذين يعانون من الاكتئاب الموجود مسبقًا.

أكد توكل، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة: "كان النشاط البدني أكثر فعالية بمقدار الضعف تقريبًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين المصابين بالاكتئاب، وقد تفسر التأثيرات على نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر هذه الملاحظة الجديدة".

وقال الموقع، إن هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية لتحديد الوسطاء المحتملين وإثبات العلاقة السببية، وفي غضون ذلك، يمكن للأطباء أن ينقلوا للمرضى أن النشاط البدني قد يكون له تأثيرات مهمة على الدماغ، مما قد ينقل فوائد أكبر للقلب والأوعية الدموية بين الأفراد الذين يعانون من متلازمات مرتبطة بالتوتر مثل الاكتئاب.