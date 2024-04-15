شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات تعزز صحة الكبد وتطرد السموم من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، لذلك من المهم الحفاظ على صحته حتى يعود لمهامه بشكل فعال، والكبد يمكنه إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي، ولكن إدراج بعض المشروبات البسيطة يمكن أن يساعده في أداء مهامه بشكل أفضل وفعال، ويمكن أن تحسن أيضًا صحة الكبد، وفقًا لتقرير مقوع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. 4 مشروبات بسيطة قد تساعد في إزالة السموم من الكبد

حليب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، حليب الكركم، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، يجمع بين الكركم مع الحليب الدافئ، هذا المشروب المهدئ يمكن أن يساعد في دعم صحة الكبد.

عصير البنجر

البنجر غني بمضادات الأكسدة ومركبات مثل البيتالين، التي تدعم وظائف الكبد وتساعد على إزالة السموم من الكبد، وتناول عصير البنجر الطازج أو إضافة البنجر إلى العصائر الخاصة بك يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الكبد.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية ثبت أنها تحمي الكبد من التلف وتعزز عملية إزالة السموم، وتناول كوب أو اثنين من الشاي الأخضر يوميا يدعم صحة الكبد.

ماء الليمون

ابدأ يومك بتناول كوب من الماء الدافئ بالليمون، الليمون غني بفيتامين C، الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد ويساعد في إنتاج الصفراء، وهي مادة تساعد على تحطيم الدهون في الكبد.