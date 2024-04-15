شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب فعالة لخفض مستويات السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف مرض السكري باسم "القاتل الصامت"، ففي مرض السكري، يرتفع مستوى السكر في الدم حيث يصبح الجسم غير حساس للأنسولين، وبما أنه مرض مزمن، يجب على الشخص أن يعتمد على الأدوية الموصوفة طوال حياته.

وفقا لموقع ايزى فارم الطبي، فأن العديد من العلاجات البديلة بمثابة خيارات جيدة لأدوية مرض السكري، حيث يمنح العلاج بالضغط والوخز بالإبر والعلاج الطبيعي الشخص بعض الخيارات لتقليل الاعتماد على هذه الأدوية.

يستخدم العلاج الطبيعي العديد من الأعشاب كجزء من علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم. فيما يلي بعض الأعشاب لخفض نسبة السكر في الدم

1. روزماري

لا يقتصر دور إكليل الجبل أو ما يعرف باسم الروز مارى على تعزيز فقدان الوزن فحسب، بل يعمل أيضًا على توازن مستويات السكر في الدم ، فهو مسؤول عن تقليل نسبة الكوليسترول السيئ (LDL) وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).

2. الجينسنج

تم استخدام الجينسنج كجزء من الطب الشرقي لعدة قرون، له خصائص تعزيز المناعة الفائقة ومضاد لمرض السكري، الجنسنج يقلل من معدل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم، كما يعمل الجينسنج على تسريع إنتاج الأنسولين بواسطة البنكرياس.

3. المرمرية

أظهرت الأبحاث أن الميرمية تقلل مستويات السكر في الدم إلى كمية كبيرة، وخاصة عند تناولها على معدة فارغة، إضافة الميرمية إلى النظام الغذائي يزيد من إفراز الأنسولين ويساعد في إدارة مرض السكري بشكل أفضل.

4. اوريجانو

هذه العشبة لها تأثير ذو شقين على ارتفاع نسبة السكر في الدم، فهو يزيد من نشاط البنكرياس لإنتاج المزيد من الأنسولين ويقلل مستويات السكر في الدم عن طريق تثبيط الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. يتم تعبئة الجلوكوز في الخلايا بسبب مكونات محددة موجودة في الأوريجانو.

5. الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل لمكافحة مرض السكري، حيث يزيد من حساسية الجسم للأنسولين ويساعد في زيادة إفراز الأنسولين، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري تناوله بأمان لأنه منخفض السعرات الحرارية.