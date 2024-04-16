شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك مساعدة شخص مصاب باضطراب ثنائى القطب؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون التعامل مع تقلبات الاضطراب ثنائي القطب أمرًا صعبًا، وليس فقط بالنسبة للشخص المصاب بالمرض حيث تؤثر الحالة المزاجية والسلوكيات للشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب على كل من حوله، وخاصة أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين يمكن أن يشكل ضغطًا على علاقتك ويعطل جميع جوانب الحياة الأسرية، وفقًا لما نشره موقع helpguide

ويسبب الاضطراب ثنائي القطب تغيرات خطيرة في المزاج، والطاقة، والتفكير، والسلوك - من أعلى مستويات الهوس من جهة، إلى أدنى مستويات الاكتئاب من جهة أخرى.

أكثر من مجرد مزاج جيد أو سيئ عابر، فإن دورات الاضطراب ثنائي القطب تستمر لأيام أو أسابيع أو أشهر. وعلى عكس التقلبات المزاجية العادية، فإن التغيرات المزاجية للاضطراب ثنائي القطب تكون شديدة جدًا لدرجة أنها يمكن أن تتداخل مع وظيفتك أو أدائك المدرسي، وتضر بعلاقاتك، وتعطل قدرتك على العمل في الحياة اليومي

وعادة ما تحدث أول نوبة هوس أو اكتئاب من الاضطراب ثنائي القطب في سنوات المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكرة. يمكن أن تكون الأعراض خفية ومربكة. يتم تجاهل العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب أو تشخيصهم بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى معاناة لا داعي لها. نظرًا لأن الاضطراب ثنائي القطب يميل إلى التفاقم بدون علاج،

طرق لمساعدة شخص مصاب بالاضطراب ثنائي القطب

1 - التعلم عن الاضطراب ثنائي القطب. تعلم كل ما تستطيع عن الأعراض وخيارات العلاج. كلما عرفت المزيد عن الاضطراب ثنائي القطب ، كلما أصبحت مجهزًا بشكل أفضل لمساعدة من تحب ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

2 - تشجيع الشخص على الحصول على المساعدة، كلما تم علاج الاضطراب ثنائي القطب مبكرًا، كان التشخيص أفضل، لذا حث الشخص العزيز عليك على طلب المساعدة المتخصصة على الفور لا تنتظر لترى ما إذا كانت ستتحسن دون علاج.

3 – الاهتمام . غالبًا ما يتردد الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائي القطب في طلب المساعدة لأنهم لا يريدون أن يشعروا بأنهم عبء على الآخرين، لذا ذكّر الشخص أنك تهتم به وأنك ستفعل كل ما بوسعك للمساعدة.

4 - إظهار الصبر. فالتحسن يستغرق وقتا، حتى عندما يكون الشخص ملتزما بالعلاج. لا تتوقع الشفاء السريع أو العلاج الدائم. التحلي بالصبر مع وتيرة التعافي والاستعداد للنكسات والتحديات، إدارة الاضطراب ثنائي القطب هي عملية تستمر مدى الحياة.

