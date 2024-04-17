شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعزيز مستويات الدوبامين؟ 10نصائح تشعرك بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوبامين هو نوع من الناقلات العصبية والهرمونات التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، وفقًا لـ Harvard Health، فإن هذا "الناقل العصبي هو المسئول عن السعادة ويساعدنا على الشعور بالمتعة كجزء من "نظام المكافأة" في الدماغ.

يلعب هرمون الدوبامين دورًا في التعلم والانتباه؛ والمزاج؛ والحركة؛ معدل ضربات القلب، ووظائف الكلى، ووظيفة الأوعية الدموية، وفيما يلى هناك بعض العادات التي يمكنك غرسها لتنظيم وتعزيز مستويات الدوبامين بشكل طبيعي.

احصل على ما يكفي من ضوء الشمس

التعرض لأشعة الشمس الطبيعية يمكن أن يطلق الدوبامين، مضيفًا أنه يمكنه أيضًا تنظيم كثافة مستقبلات الدوبامين في الدماغ.

تناول الأطعمة الغنية بالتيروزين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات التي تمد الجسم بالأحماض الأمينية، بما في ذلك التيروزين، وهو أمر حيوي في إنتاج الدوبامين.

تناول البروبيوتيك

تناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي التي تحتوي على البكتيريا المفيدة لتعزيز صحة الأمعاء، حيث تلعب الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء دورًا في إنتاج الدوبامين.

استمع إلى الموسيقى

يمكن أن يؤدي الاستماع إلى الموسيقى إلى زيادة إطلاق الدوبامين في مناطق الدماغ المرتبطة بالمتعة ومعالجة المشاعر والمكافأة.

تعمل التمارين الرياضية على تعزيز مستويات الدوبامين عن طريق تحفيز الدماغ وتنشيط مسارات المكافأة فيه.

إعطاء الأولوية للنوم

كلما نمت أكثر، كان ذلك أفضل للجسم، لا تبالغ في ذلك، بل حاول الحصول على ثماني ساعات من النوم كل ليلة. يمكن أن يعزز مستويات الدوبامين في الجسم عن طريق تقليل التوتر.

افعل أو تعلم شيئًا جديدًا

قال اختصاصي التغذية إن التجارب الجديدة يمكن أن تنشط مسارات المكافأة. يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدوبامين وزيادة الدافع. لذا، سافر إلى مكان جديد، وتعلم العزف على آلة موسيقية، وما إلى ذلك.

حدد أهدافًا قابلة للتحقيق

عندما تحدد أهدافًا قابلة للتحقيق وتحققها، يشعر عقلك بالرضا ويقوم على الفور بتنشيط نظام المكافأة الخاص به، مما يؤدي إلى إطلاق الدوبامين.

التأمل

المعروف أن التأمل يزيد مستويات الدوبامين بشكل طبيعي في الجسم، يمكنك البدء اليوم، وهناك العديد من تطبيقات الهاتف التي يمكن أن ترشدك، ولا يلزم أن تكون المدة طويلة، يمكنك البدء بالتأمل لمدة 10 دقائق كل صباح.

الامتنان والشكر

اذكر ثلاثة أو أربعة أشياء تشعر بالامتنان لها، قبل النوم كل ليلة، يمكنك حتى تدوين ذلك في مذكراتك أو تذكير نفسك عقليًا، يحفز الامتنان مناطق الدماغ المرتبطة بالمكافأة والتعاطف والترابط.



