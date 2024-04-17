شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة غنية بفيتامين K لصحة القلب والعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين K ضروري لجسمك وضروري للحفاظ على صحة العظام والقلب، وظيفته الأساسية هي المساعدة على تخثر الدم، وفقا لموقع هيلث سايد يحتاج جسم الإنسان العادي إلى 90-120 ميكروجرام يوميًا لدعم صحة العظام والقلب.

لذا تأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين K لأنه يساعد في إنتاج الأوستيوكالسين، وهو البروتين الذي يدعم الكالسيوم في العظام ويجعلها أقوى.

أطعمة تحتوي على فيتامين k الكرنب

فيتامين K ضروري لتخثر الدم، ودعم إنتاج البروتين الضروري لتخثر الدم ومنع النزيف، يتميز بمجموعة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والفولات والبوتاسيوم التي ترفع مكانته إلى الأطعمة الفائقة. يدعم الملف الغذائي للكرنب الصحة العامة ويساهم في تقوية العظام وصحة القلب والرفاهية العامة.

السبانخ

تعتبر السبانخ مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والحديد. توفر السبانخ 483 ميكروجرام من فيتامين K لكل 100 جرام في حالتها الخام، وبصرف النظر عن فيتامين K، فإن السبانخ هي بمثابة البحث عن كنز لفيتامين آخر مثل فيتامين A وB وE، إلى جانب الحديد والماغنيسيوم والفولات والحديد.

البروكلي



البروكلي، مصدر غذائي غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحارب الجذور الحرة، يحتوي كوب من البروكلي المطبوخ على ما يقرب من 110 ميكروجرام من فيتامين K، ولكن تأكد من عدم طهيه أكثر من اللازم، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم زيت الزيتون أثناء تحضير البروكلي، فيمكن أن يعزز الطعم ويزيد أيضًا من محتوى فيتامين K. توفر ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 10 ميكروغرام من فيتامين K وتوفر دفعة غذائية إضافية.

فول الصويا

هناك نوعان من فيتامين ك، فيتامين ك1 وفيتامين ك2. يوجد فيتامين K2 في الغالب في فول الصويا ويؤكد على أهمية اتباع نظام غذائي متنوع لضمان تناول كمية كافية من كلا شكلي فيتامين K للحصول على صحة مثالية.

التوت

يقدم التوت الأزرق مجموعة من مضادات الأكسدة التي تعمل بشكل رائع في حماية خلاياك من التلف الناتج عن الجذور الحرة. يحافظ التوت الأزرق على الإجهاد التأكسدي والالتهابات لتعزيز صحة الأوعية الدموية والأنسجة. يمكن أن يعزز التوت صحة القلب ويمكنه أيضًا تحسين امتصاص الجسم واستخدام فيتامين K من الأطعمة الأخرى.

