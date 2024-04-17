شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حماية الجسم من المضاعفات الصحية فى رياح الخماسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء ،ويصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد.

وقدم الدكتور طارق إبراهيم استشاري الصدر والحساسية في كلية طب أسيوط، بعض النصائح الصحية، للحماية من التعرض للمضاعفات الصحية عند التعرض للأتربة، ومنها:

-في حالة الخروج من المنزل والتعرض للأتربة عليك تغطية الأنف والوجه جيدا لتقليل فرص التعرض للأتربة، وحماية الجهاز التنفسي العلوي " الأنف" والسفلي " الصدر".

-أكثر من تناول الماء، لأنها تساعد في تخلص الجسم من السموم التي يتعرض لها الشخص بسبب الأتربة، وأيضا تقلل من الإصابة بالجفاف.

-عليك تجنب فرك العين، حتى لا تتعرض للإصابة بالمشاكل الصحية كالالتهاب، وغسل العين جيدا بالماء.

-عند الرجوع للمنزل عليك الاستحمام بالماء والصابون جيدا للتخلص من الأتربة والغبار.

وأكد استشاري الصدر، أن التعرض للأتربة يؤثر بشكل سلبي علي بعض أعضاء الجسم، ويتعرض الشخص أيضا لبعض الأعراض، ومن أشهرها التهاب الأنف المسبب للسعال وسيلان الأنف، لافتا أن مرضي الصدر يزداد لديهم التعرض للأزمات الخاصة بالربو، ولذا على هؤلاء المرضي أخذ العلاجات الخاصة بهم من بخاخات وأدوية حساسية لتجنب الأزمات كما عليهم عدم الخروج من المنزل.

وأخيرا، أوضح أن العين من الأعضاء التي تتأثر بشكل كبير، فيظهر لديها الحكة الشديدة، ونزول الدموع ، واحمرار شديد، ولذا عليك عدم إهمال تنظيف العين، والحماية من تعرضها لأي مضاعفات.

